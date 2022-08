Kamatemelést áraznak a befektetők, a forint árfolyamán is látszik

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa délutáni döntésére várva erősödéssel kezdte a napot a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. Noha az elmúlt hetekben többször volt szabadesésben is, és még 412 forintnál nyitotta a hetet az euróval szemben, kedden délelőtt 11-re a tőzsdenyitáskori 408,87 forintról előbb 405,2-ig erősödött, majd ismét gyengült kicsit, de még így is 407 forintnál járt.

A dollárral szemben ugyancsak sokat erősödött, a reggeli 409,02 forintról előbb 404,02-ig erősödött, majd némi elbizonytalanodás után ismét enyhén gyengült, igaz, a 406,1 forint még mindig kedvezőbb a nyitáskori szintnél. Az árfolyam erősödését segíti az is, hogy a világ tőzsdéin kissé nyugodtabb ma a hangulat, miután a Fed-elnök múlt heti, kamatemeléssel kapcsolatos szavai utáni első piaci reakciók – amiben egyébként nem csak a dollár árfolyamát rángatták meg, de több tízmilliárd dollárt égettek el a tőzsdéken – lecsitultak. A dollár-euró keresztárfolyam továbbra is paritásközeli szinten mozog, ez pedig a forint árfolyamának is ad egyfajta támaszt.

Az euró- és dollárkurzushoz hasonló a forint-svájci frank árfolyam mozgása is. A reggeli 422,29 forintos szinthez képest előbb jelentős erősödés volt, és egész 416 forintig erősödött az árfolyam, majd lassú gyengülés után 11-re 418 forintot kellett adni egy frankért.

A Portfolio a forintpiac alakulása kapcsán a Commerzbank kedd reggeli elemzését emelte ki, melyben a pénzintézet elemzői azt emelték ki, hogy a lengyel és a cseh jegybank már korábban jelezte, hogy egyelőre lassítanak a szigorítás tempóján, így ha az MNB további kamatemeléseket vetítene ma előre, akkor az vonzóvá tehetné a forintot a régióban. A lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot.

