Jelentős segítség érkezett a friss átalányadósoknak

Az új katatörvényt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be a parlamentnek, és július 12-én meg is szavazták a képviselők, majd Novák Katalin köztársasági elnök július 18-án írta alá. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint minden érintett vállalkozásnak nyilatkoznia kell az adóhatóságnak arról, hogy megfelel-e az új feltételeknek. Feltehetően a legtöbb egyéni vállalkozónak az átalányadózás lesz a legkedvezőbb adózási forma szeptembertől.

A piacon a Billingo oldotta meg a leggyorsabban az újdonsült átalányadósok problémáit. Számtalan részvevőt vontak be abba, hogy egy olyan rendszert alakítsanak ki, amely ténylegesen segíteni tud az érintetteknek. A Billingo három termékkel segít az átalányadót választóknak:

A Billingo a Pénzügyminisztérium katatörvény-módosításának bejelentése óta elkezdte a fejlesztéseket, hogy ezzel is segíteni tudjon az átalányadózásra áttérőknek. Végül odáig jutottak, hogy a könyvelők és a vállalkozók munkája lényegesen rövidebb lesz, ha a vállalkozók ezeket a rendszereket fogják használni.

Az átalányadóra való áttérés rejthet magában kockázatot, mivel ismeretlen terület. Erre kevés könyvelő specializálódott, a jelenleg katázók számára pedig teljesen ismeretlen. Kicsit bonyolultabban működik, több adminisztrációs teherrel és folyamatos figyelemmel jár

– foglalta össze lapunknak az átalányadózással kapcsolatos problémákat Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója, aki kitért arra is, hogy szerinte az, hogy kinek mi a legjobb választás, azt magának kell kiszámolnia költségszámlái alapján. Úgy gondolták, hogy ebben a gyors cselekvést igénylő helyzetben online számlázóként nekik is sürgősen a vállalkozók és könyvelők mögé kell állniuk.

Két asszisztens is a segítségünkre lehet

Az átállásban az átalányadó asszisztens tud segíteni azzal, hogy az ügyfél bevételei alapján mutatja a járulékok pontos összegét, az alanyi adómentes keretet, és még számolni is lehet az átalányadóval. „Mindez követhetővé teszi a vállalkozás folyamatait, nemcsak a felhasználónak, hanem könyvelőjének is” – mondta ezzel kapcsolatosan lapunknak Sárospataki Albert, aki felhívta arra a figyelmet, hogy az asszisztens később is dolgozik. A váltás után nem hagyja magára a vállalkozót, ezzel a programmal egész évben oda lehet figyelni a vállalkozást érintő fontos adatokra.

Az átalányadó asszisztens plusz is tehermentesíti a vállalkozót és a felületet használó könyvelőt. Ám a hamarosan induló átalányadó asszisztens plusz – ami a Billingo Business csomag tartalma lesz – tartalmazza a korlátlan pályázatfigyelést havi 1 órás pályázati tanácsadási lehetőséggel, illetve a teljes céginformációs rendszert kedvező áron. Továbbá nem csak a sztenderd kalkulációk végezhetők el vele: adóbevallást és az adó- és járulékkedvezmények kezelését is megkönnyíti.

Az átalányadós adóbevallást teljes egészében el lehet majd készíteni segítségével. A könyvelőknek is nagyjából 5 percre redukálódhat az ezzel eltöltött munkaidejük, ha a Billingónál számláznak, de akár a vállalkozó maga is beadhatja az így elkészített adóbevallást

– ismertette Sárospataki Albert.

Már éles az átalányadó kalkulátor

Az ingyenes átalányadó kalkulátort – aki az asszisztensek unkatestvére – ugyanúgy a Billingo online felületén lehet elérni. Ez a rendszer abban segít, hogy valós időben lehet valós kalkulációt végezni – havi vagy éves bontásban is.

Az átalányadó kalkulátor lassan 100 ezer kitöltésnél jár.

A Billingo adatai szerint augusztus elejéig 30 ezren töltötték ki a kalkulátor rubrikáit, meglehetősen változatosan. Jelenleg, aki nem billingós, annak most – a meglévő előfizetések jóváírása mellett – egy regisztráció kell, továbbá össze kell kötni a fiókot a NAV-val. Ezt követően már indulhat is a számlázás.

A könyvelőknek sem könnyű most

A megváltozott helyzetben ezek a rendszerek nemcsak a vállalkozóknak, hanem a könyvelőiknek is nagy segítséget nyújtanak. Lényegesen könnyebb lehet ezekkel a rendszerekkel az adminisztráció. A Billingo friss felmérése alapján a könyvelők jelentős része többletmunkával számol szeptembertől, hosszú távon is így készülnek.

Az átalányadó asszisztens plusszal viszont ez a többletmunka csökkenthető, ezzel az átlagosnál kevesebb időre lesz szükség. Amellett, hogy a pluszterhelés miatt egyre nehezebb lesz könyvelőt találni, áremelés is lehet a szektorban. A Billingo felmérése szerint lesz, aki 10-20 ezer forinttal emeli majd a díjait. Az automata eszköz első a piacon, azóta vannak már kalkulátorok, de a hektikus bevétellel egyelőre csak ez számol. A Billingo arról is készített felmérést, hogy a katás vállalkozások közül mennyit érint a szeptemberi váltás: a válaszadók 90 százalékát befolyásolja az új katatörvény, már csak azért is, mert az 5000 kitöltőnek csak 8 százaléka számláz kizárólag magánszemélyeknek.

