Rezsitámogatást ad alkalmazottainak egy celldömölki cég

Az augusztus elsejétől életbe léptetett rezsiszabályok sok háztartásban okozhatnak súlyos gondokat – Magyarországon elsőként egy celldömölki cég határozott úgy, hogy rezsitámogatással járul hozzá a munkavállalói megemelkedett számláinak a kifizetéséhez.

A döntést a vállalat vezetése hozta meg.

Vállalatunk számára fontos munkatársaink és családjaik egzisztenciális biztonsága is. Cégünk minden esetben igyekszik szem előtt tartani munkavállalói érdekeit és a lehetőségeihez képest eddig is reagált a váratlan helyzetekre, ezt tesszük most is.

Vezetői döntés következtében az alábbi bérintézkedést hozzuk:

2022. szeptember 1. napjától 2023. február 28. napjáig minden munkavállalónk a havi béren felül rendszeres havi rezsi támogatásban részesül, melynek összege bruttó 50 000 forint. Ez az összeg a bérrel együtt kerül átutalásra minden hónapban.

Ezzel az összeggel szeretnénk minden munkatársunk számára megkönnyíteni a havi kiadás okozta terhek viselését.

Köszönjük szépen, hogy a nehéz időszak ellenére kitartóan végzitek a munkátokat és továbbra is számítunk rátok.