Változtat a kormány a rezsicsökkentésen: az átlagnál többet fogyasztók piaci árat fizetnek

A múlt hét csütörtöki után szerdára újabb Kormányinfót hirdetett meg a Kormányzati Tájékoztatási Központ, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mellett ezúttal Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos is az újságírók rendelkezésére állt. Ebből már sejteni lehetett, hogy az energiaellátás és a rezsicsökkentés lesz a tájékoztató központi témája.

No meg persze a katatörvény módosítása. Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn nyújtotta be a kormánypártok részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt a törvényjavaslatot, amely módosítja a kisvállalkozók tételes adózását, majd kedden kivételes eljárásban meg is szavazták azt. Kedden demonstrációt szerveztek a Kossuth Lajos térre a kisvállalkozók.

Energia-veszélyhelyzet van, hozzányúl a kormány a rezsicsökkentéshez

Gulyás Gergely kezdésként leszögezte: egész Európában rendkívül nehéz az energiahelyzet, és Magyarországon is eljött az a pillanat, amikor a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett. Drasztikusan emelkednek az energiaárak, és valószínűleg nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonban.

Ezért a kormány egy hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el, ami augusztusban lép életbe. Ennek részei a következők:

Magyarország másfél milliárd köbméterről kétmilliárd köbméterre növeli a hazai gázkitermelést, még a drágább technológiák alkalmazása is lehetséges. Felhatalmazták Szijjártó Pétert, hogy további gázkészleteket szerezzen be. Ma 44 százalékos a tárolók töltöttsége, a cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben álljanak rendelkezésre készletek. Kiviteli tilalmat rendelnek el az energiahordozókra és a tűzifára. Egyetlen kivétel a bértárolás. Év végéig jelentősen fokozzák a hazai lignitkitermelést. A Mátrai Erőmű blokkjait minél hamarabb újraindítják. A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását kezdeményezik. Aki az átlag felett fogyaszt, arra kérik, hogy mérsékelje a fogyasztást, vagy fizesse meg a piaci árat. A csökkentett gáz- és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben, aki többet fogyaszt, a többletet piaci áron fizeti. Ma az átlagos havi fogyasztás Magyarországon villamos energiánál 210 kilowattóra/hó, földgáznál 144 köbméter/hó.

A minisztertől Németh Szilárd vette át a szót, és elmondta: az energiaválság miatt a kormány módosította a rezsicsökkentést, hogy azt hosszú távon fenn lehessen tartani. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: akik a lakossági átlagnál többet fogyasztanak, azok a piaci árat kell hogy fizessék.

Egy átlagfogyasztó rezsivédetten 7750 Ft-ot fizet az áramért, de ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor ugyanez piaci áron 50,833 Ft lenne. A gáz esetében a rezsitámogatott ár 15,833 Ft szemben a piaci árral, amely 131,441 Ft lenne. A rezsivédelem, a rezsicsökkentés fogyasztási helyhez kötött, 5,6 millió villamosenergia-fogyasztót jelent és 3 és fél millió gázfogyasztót. A nagycsaládosoknak a kedvező fogyasztási limit megmarad, a 3 gyerekes családoknak magasabb a limit: 2329 köbméter, és minden újabb gyereknél még 300 köbméter kedvezményes fogyasztás adott. A villanynál ez nincs meg, a gáznál viszont megmarad

– mondta Németh Szilárd.

Azt már Gulyás Gergely tette hozzá, hogy egy esetleges akut energiahiány esetére van vészforgatókönyve a kormánynak, van ilyenkor egy lekapcsolási sorrend. Ez azonban nem nyilvános, és nem is akart a miniszter senkit riogatni, így bővebben nem beszélt róla. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az energiafelhasználást kell csökkenteni, hiszen egész Európában energiahiány van.

Kata, zárolások a Miniszterelnökségen, víziközművek

Újságírói kérdésre beszélt a kedden elfogadott katatörvényről Gulyás Gergely, és aláhúzta: az nem tartható fenn, hogy valaki a többszörösét adózza, mint más. A szabályozást visszatérésnek tartják az eredeti célokhoz, további módosításnak nem látják okát. A tiltakozásokról úgy fogalmazott a tárcavezető, hogy mindenkinek a jogszabályokat kell betartania, egy baloldali kormány idején lőtték ki a szemét a tiltakozóknak. Elismerte, hogy magasabb adóval fognak járni a kata helyett választható adóformák, vagyis közvetve adót emel a kormányzat. A tárcavezető becslése szerint a költségvetésnek 50-300 milliárd forint többletbevétele lehet a kata módosításából.

Gulyás Gergely az Index kérdésére elmondta, hogy akut energiaválság esetén sincs olyan kötelezettségünk, hogy segítsünk az uniós tagállamoknak, de szívesen megtesszük, ha a magyar családok biztonságban vannak. Azt újra elismételte, hogy Szijjártó Pétert felhatalmazták további gázbeszerzésre.

Szintén lapunk érdeklődésére a tárcavezető nem árulta el, hogy milyen szektorokat érinthet először a súlyos energiaválság Magyarországon, van haváriaterv, de jelenleg biztosított a gázszállítás hazánk irányába.

Gulyás lapunk kérdésére elmondta, hogy jelentős zárolások vannak a Miniszterelnökségnél is a minisztériumi költségcsökkentések miatt, ez náluk 60 milliárd forintot jelent, és alávetik magukat az összkormányzati döntéseknek.

Németh Szilárd a vízhiányra vonatkozó kérdésre elárulta, hogy a mai kormánymegbeszélésen a víziközművek helyzete is téma volt és körvonalazódott a megoldás. Azt, hogy mi az, már nem árulta el.

