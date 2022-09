A távhőcégek bekérték az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat

Tizenötször annyiért juthatnak gázhoz a fűtési szezon kezdetétől a távhővállalatok, mint tavaly – írta meg az Átlátszó. Egy nagyváros távhőszolgáltatója arról tájékoztatott, hogy az energiahivatal bekérette az átlagfogyasztásra vonatkozó adataikat. Az ingatlanpiacra is hatással volt, hogy a kormány részlegesen eltörölte a rezsicsökkentést . Népszerűbbé tette a távfűtéses lakásokat az a tény, hogy csak egy bizonyos határig lehet hatósági áron gázt fogyasztani.

A kereslet leginkább az energiahatékony, alacsony rezsijű, korszerű és kis alapterületű ingatlanok irányába tolódott el, ebben némi kivételt jelentenek a panellakások is, amik nem tartoznak ebbe a kategóriába, de rájuk nem vonatkoznak az új rezsiszabályok

– nyilatkozta egy hónapja Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

A panellakások azért tűnhetnek kedvező választásnak, mert a távhőre nem vonatkozik a rezsicsökkentés részleges eltörlése.

Ezt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette még júliusban. A távhőszolgáltatók nagy része azonban gázkazánokban állítja elő a melegvizet, amivel a lakásokat fűtik. A gázért az Energiahivatal által meghatározott referenciaárat kell fizetniük.

Nehéz helyzetbe kerültek a szolgáltatók

Ez az ár a tavalyi 20 euróról idén augusztusban a tizenötszörösére, azaz megawattóránként 300 euróra emelkedett. Ez októbertől három hónapra érvényes. Az energiapiaci szakértő szerint így nehéz helyzetbe kerülnek a szolgáltatók.

A távhővállalatoknak a földgázt sokkal drágábban kell beszerezni, ebből következően borzasztó nagy veszteség indul most el a távhővállalatoknál, ami előbb-utóbb vagy csődhöz vezet vagy ahhoz, hogy valamilyen támogatáshoz fordulnak – elsősorban a magyar államhoz, hiszen ő okozta ezt a helyzetet, amiben leszabályozta ezt az árat

– mondta Holoda Attila.

Eddig kompenzálták a távhős cégek veszteségeit, de az októberben kezdődő gázévvel kapcsolatban az Energiahivatal eddig semmit sem közölt a szolgáltatókkal, viszont bekérte a távhőcégektől az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat.

Ezt egy nagyváros szolgáltatójánál is megerősítették – számolt be róla az RTL Híradó. Az Átlátszónak az Energiahivatal erről azt írta: „Jelenleg is zajlanak azok a háttérszámítások és elemzések, melyek a távhőágazat hatékony működésével kapcsolatos kormányzati döntéseket megalapozhatják."





(Borítókép: Park a Dobozi lakótelepnél Debrecenben 2022. május 16-án. Fotó: Oláh Tibor / MTI)