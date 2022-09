Tovább drágulhat az egyik alapvető élelmiszer

Más termékekhez és élelmiszerekhez hasonlóan a tojás ára is feljebb kúszhat az őszi-téli hónapokban. A jelenlegi 65-70 forint körüli árat lassan elfelejthetjük, írja a kemma.hu.

Hatalmas bizonytalanság alakult ki a tojáspiacon, mondta a Gyermelyi Zrt. kereskedelmi igazgatója, Káhn Norbert. Mint mondta, a takarmányköltségek – amelyek meghatározóak a tojás önköltségében – hónapról hónapra növekednek, a csapnivaló kukoricahozamok és a szintén nem túl fényes napraforgó-terméskilátások miatt pedig további emelkedéssel kalkulálnak a szakértők.

Amikor elfogy a már behozott kukorica és szotyola, drasztikus emelésre számíthatnak a vásárlók. A gabona esetében, az új termés magasabb ára már most megjelent a költségekben. A gyenge forintárfolyam, az üzemanyag drágulása és az elszálló energiaárak mind-mind hozzájárulhatnak a további dráguláshoz.

Mindeközben a kínálat csökkenése is elkerülhetetlen, a kisebb kibocsájtók ugyanis nem tudnak lépést tartani a finanszírozás költségével, a szűkebb kínálat pedig már önmagában is árfelverő tényező. Egyes becslések szerint a tojás darabonkénti ára az ősz végére akár a száz forintot is elérheti, írja a kemma.hu.