Ötpontos tervvel állt elő az Európai Bizottság, így kezelnék az energiaválságot

A bizottság elnöke azt mondta, hogy Oroszország lépései és a klímaválság miatt „azonnali cselekvésre” van szükség. „Oroszország manipulálja az energiapiacainkat, és emiatt csillagászati árakkal nézünk szembe” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, majd ismertette az öt pontot, amelyet az Európa Bizottság javasolna:

Maximalizálnák az Oroszországból importált gáz árát,

A tagállamoknak kötelezően előírnák a csúcsidőben történő áramfogyasztás csökkentését,

Maximalizálnák azoknak a vállalkozásoknak a bevételét, amelyek az energiafogyasztáshoz saját erőből termelnek áramot, mivel ezeknek most aránytalanul magas lehet a haszna. A maximum feletti összeget egy szolidaritási alapba gyűjtenék, amelyből a nehéz helyzetben lévő háztartásokat, vállalkozásokat támogathatnák a tagállamok,

Különadót, egyfajta szolidaritási hozzájárulást írnának elő azoknak az energiacégeknek is, amelyek a mostani helyzetben szokatlan nagy nyereséget termelnek. Az így befolyó bevételeket szintén a nehéz helyzetben lévő háztartások kaphatnák meg, valamint tiszta és saját energia előállítását szolgáló projektekbe fektethetnék a tagállamok,

A közszolgáltatásokért felelős, nehéz helyzetben lévő energiacégeket pedig külön pénzügyi támogatással segítenék.

Az ötpontos terv bizonyos elemeiről – például az orosz gáz áranak korlátozásáról – az Európai Bizottság elnöke pár korábban is beszélt. „Nehéz időket élünk, és ez még sokáig így marad. De meg vagyok győzve arról, hogy az európaiaknak megvan a gazdasági erejük, a politikai akaratuk és az egységük ahhoz, hogy kézben tartsák a dolgokat” – kommentálta a most ismertetett javaslatokat Ursula von der Leyen aPolitico szerint.

Pénteken megtárgyalják, jövő hét kedden jöhet az előrelépés

Az Európai Unió energiaügyi miniszterei pénteken ülnek össze Prágában egy rendkívüli ülésen azért, hogy az energiaválság elleni lépésekről tárgyaljanak. Ursula von der Leyen arra is utalt, hogy az Európai Bizottság most ismertetett javaslatait is azon a találkozón fogják megtárgyalni,

és ha a miniszterek ezeket a javaslatokat támogatják, akkor az Európai Bizottság hivatalosan jövő hét kedden kezdeményezheti a terv megvalósítását.

Szerdán a Financial TImes megírta: az Európai Unión belül – a rezsicsökkentés miatt – Magyarországon kapják legolcsóbban a gáz a háztartások.

(Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart az EU brüsszeli központjában 2022. szeptember 7-én. Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP)