Ekkora vagyona van most III. Károlynak

A Financial Times cikkében felidézték, hogy a királyi család számos ingatlanból, birtokból bevételhez jut. II. Erzsébet e javadalmak fölött többé-kevésbé egyfajta tulajdonosként rendelkezett – bár némi megkötéssel.

A legnagyobb uralkodói javadalom a Crown Estate nevű ingatlankezelő, amelynek a kezelésében –a becslések szerint – egy körülbelül 15,6 milliárd fontnyi (hozzávetőlegesen 7150 milliárd forint) értékű ingatlanportfólió áll. Fontos azonban, hogy ezek a birtokok nem állnak közvetlenül az uralkodó tulajdonában, hanem lényegében közjavaknak minősülnek,

és a megtermelt profitjának egy részét be kell fizetni a brit kincstár, vagyis a költségvetés részére.

A mindenkori uralkodóhoz tartoznak ezen kívül a Lancasteri Hercegség birtokai is, amelyek abban különböznek a Crown Estate-től, hogy ezek az uralkodó tulajdonában is állnak, és a bevételek felett is szabadon rendelkezik. Ennek értékét 653 millió fontra (körülbelül 300 milliárd forintra) becsülik, és a birtokok a 2021-es évben mintegy 24 millió fontnyi tiszta hasznot termeltek a királyi családnak.

A hercegség által megtermelt hasznot azonban nemcsak az uralkodó kapja, hanem a királyi család más tagjainak is ebből fedezik a költségeit, valamint az uralkodónak adóznia is kell a jövedelmek után, és akkor is, ha az ingatlanok gazdát cserélnek. Ez utóbbi alól az egyetlen kivételt az jelenti, ha uralkodóról uralkodóra száll az ingatlan – vagyis most, a trónörökléskor Károly királynak nem kell az adóügyekkel foglalkoznia.

Mindez tehát most III. Károlyra száll – aki már eddig is milliárd fontnyi értékű javadalmakkal rendelkezett.

Károly ugyanis hercegként birtokolta a Cornwalli Hercegség birtokait, amelyeknek az összértékét 1,05 milliárd fontra (481 milliárd forint) becsülik (vagyis még többre, mint az általa most megörökölt Lancaster hercegségét), és különféle földbirtokok, vidéki kúriák, tengerparti ingatlanok találhatóak a portfóliójában. Ezek a birtokok – a legutóbbi pénzügy jelentésük szerint – egy év alatt 23 millió fontnyi tiszta hasznot termeltek, és most trónörökléssel Vilmos herceg tulajdonába fognak kerülni.

Lesz-e változás?

A Financial Times szerint nagy kérdés lesz, hogy III. Károly a királyi javadalmak kezelésénél Erzsébet cipőjébe lép-e, vagy változtat-e bizonyos mértékig az üzletpolitikán. Értékelésük szerint II. Erzsébet leginkább csak közvetett irányítást gyakorolt a javadalmak felett, a legtöbb döntést rábízta a beosztottjaira, és alapvetően konzervatív üzletpolitikát követett, kevésbé volt hajlamos arra, hogy változtatásokat hajtson végre.

Vele szemben Károly már-már egyfajta vezérigazgató-tulajdonosként menedzselte eddig a saját birtokait.

A most trónra lépő uralkodó eddig egyfajta gyakorlatiasabb nézőpontot képviselt, és közvetlenül, személyesen is részt vett az ingatlanok kezelésében. Emiatt a beosztottjai közül néhányan már-már egyfajta üzletemberként, vállalati „főnökként” tekintettek rá.

A Financial Times szerint korábban Károly azt is javasolta, hogy a királyi családnak kizárólag a Crown Estate által megtermelt jövedelmekből kellene megélnie, de a gyakorlatban ilyen irányú lépés még nem történt.

