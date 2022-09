Hétfőre reggelre megawattóránként 172 euró környékére esett vissza az októberi határidős gáz árfolyama a TTF-en, ami nagymértékű árcsökkenést jelent az előző napokhoz képest. Délelőtt a jegyzés 172 és 179 közt ingadozott, de ezzel együtt is elmondható, hogy

a mostaninál alacsonyabb áron csak közel két hónapja, július végén jegyezték az októberi gázt.

A gázárak augusztus 26-án emelkedtek a csúcsra, akkor az októberi jegyzésű gáz ára a 338 eurót is elérte, azóta viszont az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett az ár.

A Bloomberg szerint az árcsökkenés mögött azok a lépések állhatnak, amelyeket az Európai Unió és a tagállamok az energiaválság enyhítése érdekében tesznek. Ezenfelül annak is fontos szerepe lehet, hogy szombati adatok szerint a kontinens gáztározói átlagosan 86 százalékig fel vannak töltve. Ezen kívül a cseppfolyósított gáz importja is felgyorsult azáltal, hogy a hollandiai Eemshavenben működésbe helyeztek egy új gázterminált.

Még így is hétszeres áron kereskednek vele

Mindemellett a hírügynökség azt is elismerte, hogy a mostani csökkenés ellenére a gáz a TTF-en még most is hétszer annyiba kerül, mint amennyibe az évnek ebben a szakaszában jellemzően kerülni szokott. Ráadásul arra lehet számítani, hogy október elején, a fűtési szezon kezdetével megnő majd a kereslet. Emiatt a Timera Energy nevű energiaügyi tanácsadócég elemzői úgy vélik, hogy

Az európai gázpiac még mindig borotvaélen táncol most, amikor közeleg a tél.

Az se segít a helyzeten, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban már jóval hidegebb lesz az egész kontinensen, mint általában lenni szokott – és ugyanez igaz Magyarországra is.

