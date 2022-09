Elemzők szerint a magyar kormány meg fog állapodni az EU-val

A forintnak sem mindegy

A Raiffeisen Bank vezető elemzője, Török Zoltán az Európai Bizottság vasárnapi javaslata ellenére ugyanazt gondolja, mint a magyar kormány tagjai, nevezetesen azt, hogy a magyar kormány meg fog állapodni az Európai Unióval. Török Zoltán szerint talán az Európai Bizottsággal lesz a legkönnyebb ezt tető alá hozni, és ha ez megtörténik, akkor ezt a megállapodást valószínűleg a többi érintett fél is jóvá fogja hagyni. Tehát ez alapján felszabadulhatnak Magyarország számára az európai uniós források, de ennek ellenére lehet valamekkora forrásvesztés.

Ha a teljes csomagot nézzük, amiben minden benne van, mint például a 7 éves költségvetési pénzek és a helyreállítási alap pénzei, akkor az elemző szerint ezekből különböző technikai okok (pl. időveszteség, hiszen később kezdhetjük a pénzek lehívását) miatt veszíthetünk néhány milliárd eurót. Török Zoltán hozzátette, hogy a pénzveszteség másik oka a korábban érkezett uniós pénzek nem megfelelő felhasználása, az elemző tehát a korábban megvalósult projektekkel kapcsolatban számít valamekkora büntetésre. Ez a Magyarországnak járó uniós pénzek nem túl nagy részét, legfeljebb néhány milliárd eurót tehet ki.

A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a Magyarországnak járó teljes keret körülbelül 40 milliárd euró lehet (átszámítva kb. 16 ezer milliárd forint lehet), ebből néhány milliárd eurót elbukhatunk. A forintárfolyam szempontjából szerint Török Zoltán szerint annyit érdemes tudni, hogy idén áprilisban jelentette be a Bizottság, hogy befagyasztásra került a Magyarországnak járó uniós pénzek jelentős része, ez már akkor is negatívan érintette a forintot, mely többek között ezért is gyengült jelentősen. Az elemző hozzátette, hogy ha nem sikerül jó megállapodást kötni, akkor az újabb negatív hatást is gyakorolhat a forintra. Ha viszont jól sikerül megállapodni, akkor erősödhet a forint.

Semmi sincs veszve

Az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter világossá tette, hogy az Európai Bizottságnak az EU pénzügyminisztereinek tett vasárnapi javaslata nem szavazás eredménye. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság jogállamisági eljárás keretében tett javaslata, miszerint Magyarországtól az EU pénzügyminiszterei vonjanak meg 7,5 milliárd euró (átszámítva kb. 3000 milliárd forint) kohéziós támogatást (7 éves költségvetés), valójában tényleg csak javaslat, vasárnap semmilyen szankciós intézkedés nem történt.

Fontos tudni, hogy az Európai Bizottság három operatív programot javasolt részleges zárolásra, ezek mindegyikében magas a közbeszerzések aránya. Az Európai Bizottság ugyanis ezekben látja a legnagyobb problémát. Nem teljes pénzmegvonást, hanem a források 65 százalékának befagyasztását javasolták. Ez egyben azt is jelenti, hogy mindenképp lesz valamekkora felhasználható keretösszeg. Virovácz Péter szerint ez lényegében arról szól, hogy az uniós pénzekhez az összes többi operatív program esetében hozzá fog férni a magyar kormány.

Ehhez arra van csak szükség, hogy a magyar kormány majd aláírja a 7 éves költségvetés keretszerződését, az elemző szerint erre viszont csak vélhetően a jogállamisági eljárás lezárulta után kerülhet sor. Most a Pénzügyminiszterek Tanácsánál (az Ecofinnél) van a labda, a soron következő egy-három hónapon belül dőlhet el, hogy ők milyen döntést hoznak.

Virovácz Péter szerint még semmi nem veszett el, hiszen a pénz a 7 éves költségvetési keretből kerülhet felfüggesztésre, de ennek egészét idén és jövőre úgysem tudnánk felhasználni. Ha november 19-én nem születne meg egy pozitív megállapodás, hanem a Pénzügyminiszterek Tanácsa valamilyen formában elfogadná a szankciót, és azt hazánkkal szemben életbe léptetné, akkor hazánk ennek a három operatív programnak a forrásaihoz csak kisebb mértékben férhetne hozzá.

A pénzügyminiszterek az Európai Bizottság vasárnapi javaslatáról nem véglegesen hoznak döntést, mivel a pénzek átmenetileg is blokkolhatók vagy felszabadíthatók. Ha sikerül megállapodni, akkor sem dőlhetünk hátra 7 évre. Azonban ha nem születik meg a megállapodás, az sem jelentené azt, hogy ez a pénz örökre elveszik. Ez a megállapítás a 7 éves költségvetési pénzekre vonatkozik, amire a javaslat is vonatkozott.

Azonban ez a megállapítás nem lenne igaz a helyreállítási alap forrásaira (ez egy másik tétel), hiszen ennél december 31-ig kell megszületnie a megállapodásnak, amely biztosítja Magyarország számára, hogy ne vesszen el ezeknek a támogatásoknak a 70 százaléka. Ám ez nem szankciós tétel, ez a helyreállítási alap szerkezetéből fakad és bármely tagállamra ugyanúgy vonatkozna, ha nem lenne év végéig aláírt programja.

Nagyon fontos tudni, hogy mivel az idei év első felében látott GDP-növekedés miatt a magyar gazdaság a vártnál jobban teljesített, ezért a helyreállítási alap forrásaiból az előzetesen megállapítottnál kisebb összegre leszünk jogosultak.

Virovácz Péter szerint az a lényeges kérdés, hogy a helyreállítási alap hazánknak járó összege továbbra is változtatható-e, ha Magyarország jobban teljesít. Ha a magyar gazdaság jobban növekszik, akkor kevesebb pénzre vagyunk jogosultak, ezért beszélhetünk ebben az esetben arról, hogy a számítási módszertan szerint alapvetően néhány milliárd euróval kisebb összeg járna hazánknak, és bizonyos értelemben véve erre is az uniós pénz egy részének elbukásaként tekinthetnénk.

Kezd visszatérni a befektetői bizalom

Most azért küzd a magyar kormány, hogy megkapjuk a Magyarországot megillető, a legfrissebb kalkulációk alapján kiszámított támogatási összeget. Ehhez a feleknek december 31-ig kell aláírnia és ratifikálnia a megállapodást, mivel a helyreállítási alap támogatásainak 70 százalékát véglegesen is el lehet bukni (ellentétben a kohéziós alappal). Valószínűleg november 19-ére fog eldőlni, hogy ezt a pénzt meg tudjuk-e szerezni.

A helyreállítási pénzek ügyében az ING Bank vezető elemzője úgy gondolja, hogy idén év végéig megszületik a megállapodás az Európai Unióval. Ezeket a projekteket viszont úgy kell lefuttatni, hogy végül a források 100 százalékig felhasználásra kerüljenek. A pénzek teljes mértékű lehívásának elvi akadálya elhárulhat, azonban csak a gyakorlat fogja bebizonyítani, hogy valóban sikerül-e olyan gyorsan és olyan minőségben programokat felsorakoztatni és projekteket megvalósítani, amelyekkel aztán a valóságban is 100 százalékos mértékben le lehet hívni a helyreállítási alap összegét. Fontos információ, hogy míg a 7 éves költségvetési keretnél 2027-ig, addig a helyreállítási alap esetében csak 2023-ig lehet megtenni a kötelezettségvállalásokat (a gyakorlatban: véglegesíteni a forrásfelhasználáshoz kapcsolódó konkrét programokat), míg a kifizetések uniós részről előbbinél 2030-ig, utóbbinál 2026-ig teljesíthetőek.

Virovácz Péter véleménye szerint a befektetők alapvetően pozitívan értékelték a vasárnapi fejleményeket, hiszen azok nagyjából összhangban vannak a múlt heti várakozásokkal. A piac is kezdi megérteni, hogy Magyarországon nincsen adósságfinanszírozási tragédia. Az elemző azt is hozzátette, hogy nem született olyan európai bizottsági javaslat sem, amit ne lehetne a következő két hónapban megoldani, ráadásul a kormány is elmondta, hogy a közeljövőben is benyújt különböző javaslatokat. Szerinte azt is észrevehették a befektetők, hogy a magyar kormány teljesíti az ígéreteket, nem úgy, mint ahogy azt a lengyel kormány tette (pontosabban nem tette) korábban.

Az ING Bank vezető elemzője szerint kezd visszatérni a befektetői bizalom, de a forint az euróhoz képest a következő hetekben nem biztos, hogy érdemben el tud szakadni a 400-as szinttől. Ha azonban november 19-éig megszületik egy végső megállapodás, és lezárul a jogállamisági hercehurca, akkor 390 forint alá kerülhet az euró árfolyama.

Az elemző szerint a piacok kezdik elfogadni azt a kormányzati kommunikációt, hogy a kormány teljesíteni fogja a feltételeket, és meg fog születni a megállapodás, ezáltal pedig hozzájutunk a pénzekhez. Ezáltal pedig a befektetők a korábbinál nagyobb bizalmat adhatnak a kormány szavainak.

Az idei megállapodásra az elemző 80-90 százalékos esélyt lát. Ennek feltétele, hogy Magyarországnak bizonyítania kell, hogy vállalásai valósak. Hozzátette, hogy az eljárás később is újraindítható, amennyiben a magyar kormány megszegné a vállaltakat.

(Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Unió helyzetéről szóló vita során, az Európai Parlament plenáris ülésének részeként Strasbourgban 2022. szeptember 14-én. Fotó: Frederick Florin / AFP)