Hihetetlen, ami a tej árával folyik, egyre kilátástalanabb a helyzet

A folyamatosan növekvő költségek jelentős nehézségeket rónak a termelőkre, feldolgozókra és a kereskedőkre is – ahogy arról a hoan.hu beszámolt.

A tejtermékek ára év eleje óta fokozatosan emelkedik, ami a következő hónapokban is tovább fog tartani. Hogy meddig és milyen intenzitással, az egyebek mellett függ a gáz, az energia és az üzemanyag piaci árainak alakulásától is. Az egész Európát érő aszály hazánkban leginkább a keleti országrészt és az Alföldet sújtja. Ezeken a területeken most az a kérdés, hogy lesz-e elegendő tömegtakarmány. Nem feltétlenül a megfelelő minőség, hanem inkább a mennyiség biztosítása a megoldandó feladat