Történelmi mélyponton a forint a dollárhoz képest

Az amerikai dollár hónapok és évek óta erősödik, hétfőn napközben 1,047 eurós dollárárfolyammal már 20 éves csúcsra ért az amerikai zöldhasú, míg a magyar fizetőeszközzel szemben 424,22 forinttal új történelmi rekordot állított fel. Az amerikai alapkamatemelések, valamint a körülbelül egy éve tartó pénz- és tőkepiaci pánik is a dollár malmára hajtja a fizet. Ezzel szemben az angol font augusztus második felétől jelentős gyengülésnek indult, és hétfőn már el is érte az elemzők által az idei év végére várt 440-450 forintos szintet. Olyannyira, hogy napközben átmenetileg 439,17 forinton is állt.

Az amerikai dollár hatalmas erőt mutat a nemzetközi pénzpiacokon. A zöldhasú ugyanis egyre csak erősödik a kockázatkerülés terjedése közepette, ezzel most is bizonyítja, hogy tipikus menekülődeviza, melyet a befektetők a rossz hírek hatására pénzük elhelyezése szempontjából előnyben részesítenek. A részvénypiacok már jó ideje esnek, ezért az eladott részvények pénzbeli ellenértéke is keresletet támaszt a dollárnak.

Arról nem is beszélve, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a magas infláció letörése céljából az amerikai alapkamatot folyamatosan emeli, ez pedig újabb táptalajt jelent a dollár erősödésének.

A dollárerősödés jól látható a jelentős devizákhoz képest is, például a dollár az euróval szemben egészen 1,047 eurós árfolyamig erősödött, ezzel már 4,7 százalékkal is erősebb volt az euróövezeti devizánál. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:17-kor pedig a dollár 1,036 eurós árfolyamon állt.

Az amerikai fizetőeszköz utóbbi időszakban látott ereje már abban is megmutatkozott, hogy májusban már a svájci franknál 0,6 százalékkal erősebb szintet is fel tudott mutatni, mivel volt olyan nap, amikor napközben 1,006 svájci frank is volt már az árfolyama. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:20-kor 0,99 svájci frankot kellett adni egyetlen dollárért, azaz ekkor a dollár 1 százalékkal volt gyengébb a svájci franknál.

A forinthoz képest kiemelkedően erősnek bizonyult az amerikai zöldhasú. Hétfőn új történelmi csúcsra ért, hiszen napközben egyetlen dollárért már 424,22 forintot is kellett fizetni. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:21-kor a dollár árfolyama 422,22 forint volt.

A dollár szédületes erősödése az angol fonttal szemben is igazán szembeötlő, hiszen egészen a dollár egészen a 0,964 angol fontos árfolyamig tudott erősödni, ezzel pedig az angol fontnál már csak 3,6 százalékkal volt gyengébb. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:18-kor egy amerikai dollárért 0,935 angol fontot kellett adni.

Az angol font augusztus második felétől nemcsak az amerikai dollárral szemben, hanem még a forinthoz képest is gyengült. Tehát be is következett, amire az elemzők számítottak, hiszen a szeptember 7-én megjelent cikkünk időpontjához képest valóban gyengült az angol font, és így például a forinthoz képest elérte vagy megközelítette az elemzők által az idei év végére várt 440-450 forintos árfolyamszintet.

Augusztus második felében még 492,43 forinton is állt az angol font árfolyama, hétfőn napközben azonban már 439,17 forintig is beesett. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:31-kor 452,36 forint volt az angol font pénzpiaci árfolyama.

Az euró a forinthoz képest július óta a 392,1 és a 416,7 forint közötti árfolyamsávban mozog. Hétfőn közép-európai idő szerint 12:23-kor 407,06 forint volt az euró árfolyama.

