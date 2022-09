Hatalmas átalakulás jöhet a magyar benzinkutakon

A Magyarországon üzemelő, nagyjából kétezer üzemanyagtöltő állomás csaknem fele a négy nagy hálózat (Mol, Shell, ÖMV, Lukoil) valamelyikéhez tartozik, azonban a kisebb települések és környékük kiszolgálását végző benzinkutak náluk is nagyobb bajban vannak a hatósági benzin- és gázolajár bevezetése miatt – írja a vezzess.hu.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke szerint a kisebb kutak jelenleg literenként ötven-hatvan forint veszteséget szenvednek, ami egymillió liter üzemanyaggal számolva éves szinten ötven-hatvanmillió forint, míg a nagyobb töltőállomások kára harminc forint környékén van literenként.

A hatósági ár okozta veszteségek miatt több benzinkút bezárt, de voltak olyanok is, akik ki sem nyitottak. Az alelnök szerint nem az a kérdés, hogy hány kút zárt be, hanem az, hogy jelenleg mennyi benzinkút kényszer-nyitvatartott országosan. Ez alatt azokat a kutakat érti, amelyeken csak „öt litert lehet tankolni maximum, vagy legfeljebb kétezer forintért, éppen csak annyit, amennyivel el lehet autózni a következő kútig”.

A hatósági ár okozta veszteségek mellé azonban bejött még az elszabadult rezsiárak okozta drasztikus kiadásnövekedés is.

A korábban rezsivédett kutak az áramnál és a gáznál is tízszeres árat fizetnek majd, az egykor részben rezsivédettek pedig most 4,5-5-szörös árat. Az átlagos villanyszámla 120–150 ezer forint volt náluk, most hatszázezer forint

– mondta Gépész László a lapnak.

Az alelnök azt is elmondta, hogy a benzinkutak üzemeltetői már kétségbeesett spórolásba kezdtek, így meleg víz helyett egyre több helyen hideg van a mosdóban, de többen már be is zárták a vécét, vagy be fogják zárni, illetve levették a kültéri világítást, és a fűtésen is spórolhatnak.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a túléléshez a benzinkutak egyik esélye a kisebb rezsiköltség, míg hosszabb távon a túlélés záloga az automatizáció lehet. Úgy véli, csendben egyre fapadosabbá válik akár több száz kút országszerte, aminek a leglátványosabb jele az automatizáció lesz. Csoki- és kávéárusítás helyett csoki- és kávéautomata, egyes helyeken a személyzet csökkentése helyett a teljes felszámolást is megléphetik. Azaz a jövőben automatás tankolásra lehet számítani az alkalmazottak nélküli kutakon.

„Hosszabb távon elképzelhető, hogy a kisebb kutak egy részénél maguknak kell tankolni az autósoknak, és automatából tudnak csak vásárolni pár apróságot, míg a hálózatok nagy kútjai éttermekkel, személyzetes kiszolgálással működnek majd tovább” – tette hozzá Bujdos Eszter.

(Borítókép: Faludi Imre / MTI)