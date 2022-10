Új rekordot jelentett be Varga Mihály

Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-oldalán bejelentette, hogy rekordértékesítéssel indultak az új, magas kamatozású állampapírok. Az első napokban már 300 milliárd forint értékben vásároltak állampapírokat:

Ma reggel arról tájékoztattam a Gazdasági Kabinet tagjait, hogy az első 2 napban 300 milliárd forint értékben vásároltak a családok a Bónusz, illetve a Prémium Magyar Állampapírokból

– fogalmazott a pénzügyminiszter. A minden eddiginél nagyobb érdeklődés Varga Mihály szerint annak köszönhető, hogy az állampapírok 11 százalék feletti kamatozású, biztonságos, kamatadómentes, a háborús infláció ellen védelmet nyújtó befektetést jelentenek a családoknak.





Számos helyen megvásárolható

A pénzügyminiszter azt is ismertette, hogy az állampapírok személyesen és online is megvásárolhatók a Magyar Államkincstárnál, a Postán és a forgalmazó bankoknál. Korábban külön foglalkoztunk az új Prémium Magyar Állampapírokkal. Az új Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) kicsit több mint 4 éves és 6 éves konstrukciókban lesznek elérhetők. Változást jelent a korábban megjelent PMÁP-okhoz képest, hogy a névértékük nem 1000 forint, hanem 1 forint lesz, ezenkívül a kamatozás módja is változik.

(Borítókép: Varga Mihály 2020. december 22-én. Fotó: Trenka Attila / Index)