A rezsiválság a csalók Kánaánja, az ügyeskedők már a kazánházban vannak

A kormány döntött a hatósági áras tűzifákról, azaz a kijelölt erdészetekben és átvevőhelyeken bárki igényelhet téli tüzelőt, személyenként 10 köbmétert.

Arról korábban már írtunk, mi ilyenkor a teendő, milyen fával érdemes tüzelni, hogy meleg is legyen a házban. A hatósági áras bejelentésre természetesen elárasztották az erdészeteket azok, akik a gázárak elszabadulása miatt idén inkább fával fűtenek. Nem is hinnénk, hány házban van még jelen a vegyes tüzelésű kazán. Vannak helyek, ahol már csak két-három hónapos várakozás után tudnak tűzifát adni a most jelentkezőknek.

Színre lépnek a hiénák

A hatósági ártól mentesült kereskedők pedig most annyiért adhatják a fát, amennyiért nem szégyellik. Így is akadnak olyanok, akik most hiába rohangálnak, nem tudnak sehol téli tüzelőt venni, pedig rohamosan közeledik a fűtési szezon. Ennek a rétegnek a hiénái eddig is jelen voltak a piacon, most azonban a vélhetően lopott fával házalók vérszemet kaphatnak és kisajtolhatnak mindent azokból, akiknek utolsó reményüket ezek a házalók jelentik.

Azzal azonban nem árt tisztában lenni, aki illegális forrásból származó fát vesz, maga is bűncselekményt követ el, és orgazdaságért felelősségre vonható.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) próbavásárlásai, valamint a vásárlóktól kapott jelzések alapján folyamatosan gyűjti és elemzi a tűzifavásárlások kapcsán észlelt jogszerűtlenségeket, és megpróbál hatékony lépéseket tenni azok megelőzése érdekében.

A tapasztalatok azt mutatják, a vásárlók elsősorban a helyi újságok hirdetési rovataiból vagy az ingyenes hirdetőújságokból, valamint az internetről tájékozódva választanak ki olyan ajánlatokat, amelyek első ránézésre kimondottan előnyösek. Egyetlen hirdetés sem azzal kezdődik, hogy ha bosszúsak akarunk lenni, mert száraz bükk helyett nedves akácot kapunk, ráadásul a vásárolt mennyiségnek csak a hatvan százalékát, azt is aranyárban, akkor hívja ezt és ezt a telefonszámot.

Nyugodjunk meg, valamennyi ajánlatban nagyon olcsó, kiemelkedő minőségű száraz – és ami nagyon fontos – akciós tűzifát kínálnak eladásra.

Mert az akció vonzza a szemet, nyitja a pénztárcát.

A baj ott kezdődik, hogy a leendő vásárlók nagy többsége egyáltalán nem fektet hangsúlyt arra, megvizsgálja, mennyire megbízható az eladó. A telefonos megrendelések esetében általában egy kedves női hang fogad minket, aki megpróbál meggyőzni arról, igen, az ajánlat egyedi, csak és kizárólag nekünk ennyire nagyon akciós, csoda, hogy az önköltségi árat visszakapják, de a vevő az, aki igazán fontos, ilyenkor háttérbe szorul a profitorientáltság.

Aztán megjön teherautó, a platóról leborítják a fát, és ha nem vagyunk képzett erdészek, botanikusok, a szabaidőnkben a fafajták sokszínűségét kutató természetbúvárok, akkor az esetek nagy részében ha lenne mérlegünk, akkor kiderülne, a fa nem is annyira száraz, a tíz mázsa csak hat és fél és a bükk még csak nem is hasonlít azokra a fajtársakra, amelyek az erdőben termelik az oxigént.

Ha mégis rájövünk arra, hogy nem is kicsit bevittek minket az erdőbe, akkor a fuvarosok azzal védekeznek, nekik ezt adták, szóljanak az eladónak. Az autó jobbra el, a hirdető pedig egyszer talán felveszi a telefont, utána tiltólistára teszi a számot.

Ez csak egy lehetséges átverési technika, ahol még azt sem tudjuk igazán, milyen forrásból származik a fa, ráadásul még számlát sem adunk, merthogy:

Főnök, oldjuk meg okosba’, maga nem kér számlát, én meg olcsóbbé’ adom

A falopás pedig, ha bevalljuk, ha nem, minden évben gondot okoz az erdészeteknek. Korábban egy ideig tanítottam egy zempléni kisiskolában. Azon a vidéken fajlagosan rengeteg erdő található, a közeli település neve, ahonnan a diákok egy része bejárt, egyenesen egy erdő aljába simult bele. Egy ideig még meglepődtem, ahol a kis tanítványok egyike-másika bejelentette:

Tanár bácsi, jövő héten szerdán meg csütörtökön nem jövök, mert apával megyünk az erdőbe fát lopni, utána jobb telefont veszek, mint a magáé.

Ha sikerrel járt a túra, valóban lobogtatta előttem az új kütyüt, ha nem, akkor apa bevonult pár hónapra az igazságszolgáltatás óvó ölelésébe. Legyünk tárgyilagosak és próbáljuk meg elhinni, a csalók nem fognak megszánni minket, ha észreveszik, hogy kapás van.

Lehet védekezni

A Nébih összegyűjtötte, mire kell odafigyelni favásárlás esetén.

A tisztességes erdőgazdálkodó és kereskedő, ha hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az ún. EUTR technikai azonosítószám) is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott szállítójegyet, amin az adott tűzifavásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel.

Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa.

Azt azonban fontos tudni, a szállítólevél, a nyugta, a számla, az átvételi elismervény vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet.

Akkor nyugodhatunk meg igazán, ha meggyőződhetünk arról még a lerakodás előtt, hogy valóban a megrendelt mennyiséget kapjuk meg. Ha mázsára történt a megrendelés, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett mérlegjegyet ad.

Ha köbméterre vagy kalodában történt a megrendelés, akkor kérésre megengedi, hogy a vevő maga is megmérje a lerakodás előtt a teherautón lévő fát.

Lerakodás után érdemes meggyőződni arról, hogy a teherautó platóján, a lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy (traktorgumi, raklap, ládák stb.), amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. Tisztességes kereskedőnél ilyen nem fordulhat elő.

Távozz tőlem, csaló!

Vásárlóként már a megrendeléskor tudatosítsa a hirdetőkben, hogy nem lesz könnyű dolguk, ha meg akarják téveszteni, mert tudja, milyen adatokat kell rögzíteni és probléma esetén továbbítani a Nébih felé! Ha a lentebb javasolt kérdéseket felteszi, és rögzíti az arra adott válaszokat, a csalók többsége remélhetőleg megfutamodik.

Amennyiben nem használ számítógépet, kérje meg ehhez értő rokonait vagy ismerőseit, szomszédjait, hogy segítsenek a rendelésnél!

Amikor felhívja a hirdetőt, jelezze neki, hogy a megtévesztések elkerülése érdekében elsőként néhány kérdést szeretne feltenni, hogy tisztázza, kinek a hirdetését olvasta! Jelezze azt is, hogy a kapott válaszokat rögzíti.

A javasolt kérdések:

Bejelentkezett Ön a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként? Ha igen, milyen azonosítószámot kapott, és ennek megfelelően, mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma?

Írja fel a számot az alábbiak valamelyikéhez!

Nem bánja, ha megrendelés előtt ellenőrzöm a megadott azonosítót a Nébih honlapján?

A hirdetésben szereplő vagy a telefonon megadott EUTR technikai azonosítószám valódisága ellenőrizhető a Nébih honlapján.

Ha esetlegesen reklamációnk lenne a tűzifával kapcsolatban, kit keressünk, milyen címen, telefonszámon?

A tűzifaszállítmány mellé ugye hoznak szállítójegyet, amelyen rajta van az Önök neve és címe, a tűzifa fafaja, mennyisége, az autó rendszáma, amivel hozzák a fát, a sofőr neve és címe, továbbá az a hely, ahonnan a fát hozzák?

Kérjük, amikor elindulnak a fával, telefonon hívjanak fel és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadjuk.

Ha ezekre a kérdésekre nem hajlandóak válaszolni, esetleg nemleges választ adnak, akkor attól a kereskedőtől kockázatos tűzifát vásárolni.

Ha úgy érzi, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladó a kifogásaira nem adott megfelelő magyarázatot, nem biztosította a kért bizonylatokat, illetve az eladó az egyeztetéstől elzárkózik, őrizzen meg az eladótól kapott minden bizonylatot, jegyezze fel a vásárlással kapcsolatos összes információt és írja meg a panaszát a Nébihnek.

(Borítókép: Felhalmozott tűzifa a Nyírerdő Zrt. nagycserei rakodótelephelyén, Debrecenben 2022. szeptember 20-án. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)