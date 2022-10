Kiborult Szentendre polgármestere: Nem normális, ahogy ez az ország működik

A szentendrei városvezetés felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel az irreális árképzéssel, és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) javaslata szerint hívja össze a nemzeti energetikai kerekasztalt, és a világpiaci gázárakhoz igazodó, reális gázárakat állapítson meg – olvasható Szentendre hivatalos honlapján.

A felháborodást az okozta, hogy az elkövetkező negyedévben, azaz december 31-ig a püspökmajori óvoda és bölcsőde plusz 30 millió forint kiadást jelent a város számára. A Barcsay Iskola esetében pedig plusz 50 millió forintot, amit a Városi Szolgáltató a Klebelsberg Központnak számláz majd ki.

Az önkormányzatokat ellehetetlenítő döntés a helyi polgármester, Fülöp Zsolt (Az ellenzék által támogatva nyert 2019-ben, a Társaság az Élhető Szentendréért tagja – a szerk.) szerint elfogadhatatlan. Szerinte ez ugyanannak az abszurd árképzési metódusnak az eredménye, amely kigazdálkodhatatlan energiaárakkal szembesíti Magyarországon a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzati szférát.

Az Index telefonon kereste fel a polgármestert, aki elmondta, hogy levélben fordult a tankerület vezetőjéhez, amelyben jelezte a költségnövekedést erre a negyedévre. Hivatalosan ugyan nem kapott választ a tankerülettől, azonban szóban már jelezték, hogy az iskola költségeit az állam állja. Szerinte azonban nem lenne jó, ha az állam gyermekintézmény és gyermekintézmény között különbséget tenne, csak azért, mert az egyik önkormányzati, a másik pedig állami fenntartású.

Ha az általános iskola költségeit állja az állam, akkor úgy gondolom, hogy ennek a költségnövekedésnek a terhét az önkormányzat esetében is állnák. Ennek többféle útja-módja van. Elvárnám azt, hogy a kormány egyértelműen nyilatkozzon, hogy az általános iskolák, az óvodák és bölcsődék, illetve a szociális intézmények költségnövekedésének fedezésére az állam garanciát vállal

– fogalmazott lapunknak Fülöp Zsolt polgármester. Hozzátette, hogy az önkormányzatoknak elég teher az összes, nem kötelező feladatot ellátó intézményeknek számláit is kifizetni. Elmondása szerint a szociális ellátásban is rendkívül megnövekedtek a számlák, a szentendrei gondozási központban, ahol az időseket látják el, valamint a védőnők szolgálata is működik. Ezt a polgármester azzal is magyarázta, hogy nagyon kevés energetikai felújítás indult el a településen, mert nem volt erre külön forrás. Szerinte az is nagyon fontos lenne, hogy az állam biztosítsa a tervezéshez a szükséges feltételeket, hogy aztán el tudjanak indulni az uniós pályázatokon.

Kiemelte, hogy az is fontos, hogy ezeknél a pályázatoknál nagyon egyszerű és gyorsított eljárási rendben azok az önkormányzatok, amelyek rendelkeznek megfelelő felújítási tervekkel, szinte „automatikusan” kapják meg az ehhez szükséges támogatást, hogy jövőre ne kerüljenek ebbe a helyzetbe.

Fülöp Zsoltot arról is kérdeztük, hogy terveznek-e valamilyen módon spórolni, ugyanis több településen is vannak ilyen intézkedések. Elmondása szerint először „meg kell határozni, hogy mi a valóság, mert ha ezt rosszul határozzuk meg, akkor rosszak lesznek a döntések”. Mint fogalmazott: a valóság az, hogy a közszolgáltatásokra szükség van.

Minden észszerű takarékoskodási intézkedést meghozunk, de nem szeretnénk sem a kultúrának, sem az egészségügynek, sem a szociális ellátórendszernek, vagy a gyermekintézményeinknek elengedni a kezét

– nyilatkozta a polgármester. Ugyanakkor hozzátette, hogy azokat a takarékoskodási intézkedéseket, amelyekről a sajtóban is olvastak, megvizsgálták, de azonnal elvetették a közvilágítás korlátozását, mert meglátásuk szerint a társadalmi kár sokkal nagyobb lenne, mint amennyit meg tudnának vele spórolni.

Nagyon fontos, hogy bármennyit takarékoskodnánk is, akkor sem tudnánk kifizetni a megemelkedett számlákat

– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a költségvetés több mint kétharmadát már felhasználták, hiszen már október van, így az előttük álló nem egészen három hónapban kellene annyi spórolási intézkedést hozni, amellyel a jelenleg 14-15-szörös árakat kellene kifizetni. „Ez teljesen reménytelen” – vélekedett. „Az nem célunk, hogy elbocsátások legyenek, hiszen ha kitavaszodik, akkor a normál üzemmódban szeretnénk tovább folytatni a közszolgáltatásokat” – fogalmazott.

Fontos lenne a kiszámíthatóság az önkormányzatok életében, mert ez a tervezhetetlenség, hogy egyik hétről a másikra, egyik Kormányinfó után a másikra derülnek ki alapvető információk, hogy mire számíthatunk, ez nem normális. Ez nem lehet célja sem a kormányzatnak, sem az önkormányzatoknak, hogy ilyen ad hoc jellegű döntéseket kelljen hozniuk. Ha mi ilyen jellegű döntéseket hozunk, akkor a Szentendrén élő, vagy a többi településen élő embereknek is egyik napról a másikra kell az életüket átrendezni. Ez nem normális, így egy ország nem működhet

– tette hozzá Fülöp Zsolt, aki szerint ezért lenne fontos az, hogy a kormány egyértelműen elmondaná, mire számítsanak az önkormányzatok az energiaár-kompenzációt tekintve. „Az, hogy egyesével leülnek majd velünk beszélgetni, az nem alternatíva” – vélekedett. Hozzátette: „Ha tudjuk, hogy milyen energiaár-kompenzációra számíthatunk, akkor nyilván a takarékoskodást is ennek megfelelően tudjuk tervezni.”

