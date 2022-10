Shell: novemberre gázolajhiány lehet

A jelenlegi energiapiaci körülmények miatt novemberre akár gázolajhiány is kialakulhat – mondta el a Népszava megkeresésére Vecsey Sarolta, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős mobilitási igazgatója. Szerinte ez részben azzal indokolható, hogy sok ipari fogyasztó elkezdett átállni a gázról a hasonló fűtőértékű, de – még piaci áron is – olcsóbb dízelre.

Az igazgató arról is beszélt, hogy az árstop tavaly novemberi bevezetése komoly nehézségeket okozott a brit hátterű energiamultinak, így nem örültek, és nem is számítottak a hatósági tarifák meghosszabbítására.

A döntés nem segítette a kínálatot a megnövekedett igényekhez igazítani

– fogalmazott Vecsey Sarolta.

Tovább drágul az üzemanyag

Amint arról már az Index is beszámolt, a Brent-típusú olaj ára emelkedni kezdett, így szerda után pénteken is nő a piaci üzemanyagár. A benzin piaci ára bruttó 7 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig bruttó 16 forinttal kell többet fizetni. A piaci áron tankolók a következő átlagárakkal találkoznak október 7-étől a magyarországi kutakon:

95-ös benzin: 681,9 forint/liter

Gázolaj: 776,9 forint/liter

A drágulás csak a piaci árakat érinti, a 480 forintos hatósági árak 2022. december 31-ig érvényesek.

Nehéz helyzetet okozna a kis kutak kiesése

Vecsey Sarolta nem osztja a kis töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetségének aggodalmait, miszerint a jelenlegi helyzet közel ezer egységük tönkretétele által a „színes” láncok piacszerzését szolgálná, ugyanis szerinte a többletforgalom, különösen a hozzájuk átszokó mezőgazdasági gépek kiszolgálása, számukra is komoly kihívás. Szerinte a kis kutak tartós kiesése nagyon nehezen kezelhető helyzetet idézne elő.

Ebből a szempontból egészségesebb helyzetnek tartja a hatósági árak bevezetése előtti, szabad piaci versenyt. Azokra a hírekre, miszerint a Mol csak a velük újonnan szerződött, „kis” kutaknak kiadható mennyiséget szorítja egyre lejjebb, leszögezte, hogy a Shell a hosszú távú szerződés alapján vásárol a Moltól üzemanyagot.

A dízel hatósági ára veszélybe kerülhet

A lap cikke arra is kitér, hogy az OMV schwechati finomítója hamarosan újra működésbe lép, illetve a Mol százhalombattai egységénél is zajlik a karbantartás, a hatósági üzemanyagár tavaly novemberi bevezetését követően – különösen az időszak elején – akkora többletkereslet mutatkozott a termékekért, hogy a Mol nem tudott tartalékolni belőlük finomítója felújítása időszakára.

A hatósági árra jogosultakat az OMV, majd a Mol finomítói kiesésével az ország biztonsági készleteiből szolgálták ki.

Ha most valamelyest enyhül is a további biztonsági készletek felszabadítására nehezedő nyomás, ezeket a törvény szerint néhány hónapon belül vissza kell pótolni. Így nem kizárt, hogy az év vége felé a szokásosnál is élénkebb dízeligény-emelkedés miatt a kormány akár haladékot adhat a biztonsági tartalékok visszatöltésére is.

Egyesek a dízel hatósági árának megszüntetését sem zárják ki.

(Borítókép: Brandon Bell/Getty Images)