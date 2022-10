Átadták a kibővített Göbös-majori Ökoturisztikai Központot

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint az állami erdőgazdaságok legfontosabb feladata a rájuk bízott erdőterületek gondozása mellett a környezettudatos szemléletformálásban, a környezeti kultúra fejlesztésében való részvétel is.

A Vadásznap keretében Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár adta át az Ökoturisztikai Központ Erdei Iskolájának szálláshelyeket bővítő beruházását, amely elsősorban a fiatal generációk számára valósult meg – adta hírül az MTI.

Negyvenkét évvel ezelőtt Európában az elsők között Magyarországon nyílt meg erdei iskola a Pilisi Parkerdőben. Azóta közel negyven hasonló intézmény jött létre. Napjainkra

az erdőgazdaságok minden évben mintegy százezer gyereket fogadnak erdei iskoláikban,

ezzel az egyik legfontosabb és legnagyobb hazai környezeti nevelési hálózatot működtetik.

Az egészségmegőrzésben is fontos szerepet játszó, az aktív szabadidő eltöltését lehetővé tevő turista- és sétautak, erdei szálláshelyek, turisztikai központok létrehozásában, fenntartásában az állami erdőgazdaságok is aktív szerepet vállalnak. A KAEG Zrt. Göbös-majori Ökoturisztikai Központja is ezeknek a feladatoknak az ellátására létesült annak érdekében, hogy az erdők továbbra is teljes mértékben betölthessék gazdasági, szociális, közjóléti és védelmi rendeltetésüket.

Zambó Péter kitért arra is, hogy a klímaváltozás, a világszerte megjelenő környezeti válságok idején fontos hangot adni annak, mekkora jelentősége van a következő generációk környezettudatának. Az Agrárminisztérium ennek szellemében kiemelt feladatnak tekinti az erdei iskolák működtetését, fejlesztését és a rájuk alapuló környezeti nevelési programok körének bővítését.

Az államtitkár hozzátette: napjaink modern erdőgazdálkodása a biológiai változatosság fenntartásán alapul, figyelembe veszi az erdei életközösség minden alkotóelemét.

Éppen ezért erdeink az energiaválságban vagy éppen a klímaváltozás vonatkozásában nem problémaforrásként jelennek meg, hanem a megoldást jelentik

– fogalmazott a politikus, majd jelezte azt is: napjaink erdőtelepítései jelentős volument képviselnek.

Magyarország az elmúlt évszázadban megduplázta erdőterületét

A rendszerváltozás óta 200 ezer hektár új erdő létesült Magyarországon. Három éve pedig a kormány újabb lendületet adott az erdőtelepítéseknek, és további 44 ezer hektár új erdő létrehozásához biztosít támogatást – olvasható a közleményben.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a Göbös-majori Ökoturisztikai Központ többfunkciós létesítmény, amely elsősorban az aktív pihenést és kikapcsolódást szolgálja, és 2020 óta már többféle célra, köztük esküvőkre, konferenciákra, sportversenyekre, környezeti nevelést szolgáló tanösvénytúrákra is igénybe vehető.

A jelenlegi beruházás az erdei iskola tetőterének beépítését célozta meg, így a férőhelyek száma nyolc szobával bővült, összesen 20 ággyal és öt pótággyal áll immár a nagyközönség rendelkezésére. A központ továbbra is várja a gyermekeket az erdei iskolában, a lovas és vadásztáborokban.