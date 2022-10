Üzemanyagkrízis: tömött sorok állnak a francia kutaknál

A TotalEnergies vasárnap ígéretet tett arra, hogy amennyiben a dolgozók az olajfinomítókban és a raktárakban hétfőn felveszik a munkát, a novemberre tervezett jövő évi bértárgyalások egy hónappal korábban megkezdődhetnek. A zsarolást kiáltó CGT jelezte: a munkabeszüntetés folytatódik.

A franciaországi töltőállomások harmadát ellátó TotalEnergies energetikai óriás legnagyobb olajfinomítójában, a normandiai Le Havre kikötővárosban és több más létesítményében

Az interneten keringő videók szerint egyes kutak előtt hatalmas sorok alakultak ki:

This is a line for a gas station in France. And it is happening across Europe.



Does anyone actually think this will not be happening across America for electric vehicles when it'll take hours to charge the environmentally destructive batteries? pic.twitter.com/DtTa5xfklo