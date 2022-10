Már a WC-papír is mélyen zsebbe nyúlós

Mennyivel nőttek meg a vállalat költségei az energiaárak emelkedése miatt a higiéniai papírtermékek előállítása során?

Gyakorlatilag megduplázódtak a Vajda-Papír termelési költségei. Tavaly szeptember óta több mint 100 százalékkal emelkedtek csak az energia és a beépülő anyagok árváltozása miatt, és ehhez adódik még az árfolyam, a bér, a szállítási és egyéb költségek árhatása is.

Hogyan alakulnak az alapanyag-beszerzések, küzdenek-e bármilyen nehézséggel, illetve honnan érkeznek be egyáltalán az alapanyagok?

A Vajda-Papír egyik legfőbb tevékenységét – a higiéniai papír- és egészségügyi termékek (toalettpapír, papírtörlő, papír zsebkendő, szalvéta, sebészeti arcmaszk) gyártása mellett – az alappapírgyártás jelenti, amelynek alapanyaga a cellulóz. A gyártáshoz használt cellulóz távoli destinációkból érkezik: a hosszú rostú cellulózt jellemzően a skandináv térségből, míg a rövid rostút Dél-Amerikából szerezzük be, ezek folyami szállítással jutnak el Magyarországra.

Elérhető a cellulóz a nemzetközi piacon, de tavaly év eleje óta több mint duplájára emelkedett az ára, és bár ellátási probléma nincs, középtávon nem várható árcsökkenés.

A környezetvédelmi intézkedések nyomán – a műanyagok visszaszorulásával – minden kategóriában, így a cellulózéban is jelentősen nőtt a papírfelhasználás. A friss cellulóz, amelyből a higiéniai alappapír készül, nem helyettesíthető más alapanyaggal a technológiai és minőségi szabályozottság miatt. Az újrahasznosított papír mint alapanyag elérhetősége korlátozott, nem áll rendelkezésre kellő mennyiség a tiszta cellulóz teljes és globális szintű kiváltására. A gyárbővítésünk során elkészült cellulóztároló kapacitás háromhavi pufferkészlet tárolására alkalmas. Alappapírból pedig kéthavi készlet tárolására van lehetőségünk.

Az energiakitettség mellett mennyire jelent problémát a szektorban a forint fő devizákkal szembeni gyengülése?

A belföldi piacunkat jelentős mértékben érintette a forintgyengülés, tetézve a dollár erősödésével, hiszen a fentebb említett alapanyag-beszerzéseink jellemzően euró/dollár alapúak.

Mennyi terméket gyártanak évente? Stabilan képesek az ország kiszolgálására WC-papírból?

Évről évre bővítjük gyártókapacitásunkat, a termékigények kielégítését biztonsággal tudjuk garantálni, szükség esetén a Vajda-Papír képes ellátni az egész országot. Magyarország éves szükséglete 90 ezer tonna a higiéniai papírtermékekből – toalettpapír, papír zsebkendő, háztartási papírtörlő –, a Vajda-Papír csoport éves kapacitása pedig 140 ezer tonna.

Idén nyáron a második egységgel bővült a dunaföldvári papírgyárunk, ami a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzeme. Új alappapírgyártó csarnokot, az alappapír-raktárat és a cellulóztárolási és -előkészítési területeket is magába foglaló új gyáregységet adtunk át, ami azért is jelentős, mert Magyarország újabb területen vált képessé az önellátásra, már a higiéniai papírtermékek gyártásához szükséges alappapír-ellátás is biztosított idehaza.

A kilátások napról napra mást mutatnak, esetleg van becslésük arra vonatkozóan, hogy egy tekercs WC-papír az év végéig hány százalékkal drágulhat az előző évhez képest?

Az idén már négyszer kellett áremelést végrehajtanunk, és a folyamatnak előreláthatólag még nincs vége. A költségnövekedéseket figyelve, belső hatékonyságnövelő lépésekkel próbáljuk tompítani az áremelést, de az iparág extrém energiafelhasználása miatt nem kerülhető el a megemelkedett költségek részleges áthárítása a fogyasztókra. Az exportszállítmányozásban az üzemanyag és a fuvarozási árak emelkedése miatt is jelentős pluszkiadásokkal számolunk, amit a fuvareszközök elérhetősége tovább nehezít.

Így az év végéig – százalékban kifejezve – további, két számjegyű áremelést szükséges végrehajtani, amelyről értesítettük a kereskedelmi partnereinket is.

Ennyit fizethetünk gurigánként A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt közel négy évben 68 százalékkal emelkedett a háromrétegű, nyolcdarabos egészségügyi papír ára. Míg 2019 decemberében egy ilyen kiszerelés átlagosan 864 forintba került, addig idén augusztusban már 1270 forintot kóstált. Vagyis egy tekercs WC-papír átlagos ára 108 forintról 158,75 forintra emelkedett a KSH szerint. Ez azt jelenti, hogy ha a Vajda-Papír által említett két számjegyű emeléssel számolunk (minimum 10 százalék), akkor még idén megközelíti a 175 forintot egy guriga WC-papír ára, így egy nyolcdarabos csomag 1400 forint körül alakulhat majd.

(Borítókép: Matthew Horwood / Getty Images)