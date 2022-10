Harminckét magyar vállalat vesz részt Európa legnagyobb élelmiszeripari kiállításán

A Hungarian Food Business Program (HFBP) 32 magyar vállalat részvételével mutatkozik be Európa legnagyobb élelmiszeripari kiállításán Párizsban, az Agrármarketing Centrum (AMC) által szervezett közösségi standon – közölte az AMC hétfőn az MTI-vel.

A SIAL Paris (Salon international de l'alimentation) kitörési pont lehet a részt vevő magyar élelmiszeripari gyártóknak – írták a hétfőn kezdődő rendezvényről, amely a közlemény szerint fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi kapcsolatteremtésben.

Hangsúlyozták: a találkozó segítségével nem kizárólag a francia, hanem a globális piacra is ki lehet jutni. A kiállítók 85 százaléka is máshonnan, 119 országból érkezik a rendezvényre, amelynek szakmai programjai 5 napon át az élelmiszeripai fejlesztésekre összpontosítanak.

Az érdeklődők a helyszínen regisztrálhatnak a Hungarian Food Business Catalogue szoftverre is, amelyen 150 magyar termelő csaknem 1700 terméke érhető el – tették hozzá. A közlemény szerint Felkai Beáta, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a magyar stand megnyitóján kiemelte: a magyar élelmiszeripari szereplők innovatívak, de ezt másoknak is tudniuk kell.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője szerint meg kell találni a magyar termékek helyét a világban, mert a kivitel lehet az igazi áttörés a belföldi élelmiszeripar számára. A következő évek agrártámogatásai történelmi lehetőséget jelentenek, a SIAL Paris pedig kiváló lehetőség a kapcsolatépítésre – tette hozzá a közlemény szerint.

A kiállításon bemutatkozó HFBP 2021-ben jött létre, hogy támogassa a magyar élelmiszeripari cégek exporttevékenységét, külpiaci terjeszkedésüket – írták. Az AMC honlapján olvasható bemutató szerint a program részét képezik a megjelenések is a külföldi élelmiszeripari kiállításokon.