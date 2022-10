Ez lehet a megoldás az elszálló földgázárakra

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára francia és német politikusok nyilatkozataira hivatkozva közölte:

Európa az amerikai ár négyszereséért vásárol folyékony földgázt az Egyesült Államoktól.

A miniszterhelyettes Emmanuel Macron francia elnök, valamint Robert Habeck német gazdasági miniszter gázszállításra vonatkozó kritikus megállapításait is felolvasta Facebook-oldalán.

„Egyre nő a feszültség Európában a drága amerikai gáz miatt” – fogalmazott az államtitkár videójában, aki külön kiemelte a már említett Habeck azon megjegyzését, amely szerint az Egyesült Államok a baráti országoktól is csillagászati árakat kér el. Lapértesülésekre hivatkozva arról is beszélt, hogy Norvégia szívesen szállítana akár jelentős mennyiségű gázt is Ausztriának, ha az osztrák állam cserébe átadja az OMV többségi tulajdonrészét (51 százalékot).

Azt a kérdést szeretném sokadjára feltenni, hogy biztosan rendben van az, hogy az Európai Unió a szankciós politikával ebbe a lehetetlen helyzetbe lavírozta magát?

– kérdezte Dömötör Csaba, aki hozzátette: „ez nincs rendben, ebből ki kell jöjjünk".

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője azt nyilatkozta az InfoRádiónak, hogy egyre kevesebb orosz gáz érkezik az Európai Unió tagországaiba. Meglátása szerint az elszabaduló árak az egyre fokozódó kereskedelmi konfliktusok következményei.

Megoldást jelentene, ha az unió pénzt fektetne az amerikai LNG-termelésbe

– mondta Hortay.

Tájékoztatása szerint az Európai Unió egy hosszútávú szerződés keretében arról állapodott meg az amerikai kormányzattal, hogy már idén 15 milliárd köbméterrel több cseppfolyósított gázt vásárol. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy jelenleg nincsenek transzparens adatok a beszerzési forrásokról.

Miért az LNG a Szent Grál?

A földgáz szerepe az áramtermelésben megkerülhetetlen addig, ameddig nincsenek ipari mértékű akkumulátorok arra a célra, hogy tárolni lehessen az áramot – mondta az Indexnek Gaál Gellért, a Concorde vezető elemzője, aki arra is emlékeztetett, hogy egész Európában gázalapú erőművekkel optimalizálják az áramtermelést.

Az orosz gázfüggőség kezelésében hatalmas segítséget jelent az LNG, amely logisztikailag sokkal rugalmasabb, mint a gáz halmazállapotú társa, ezért tekintenek erre a nyersanyagra Szent Grálként Európában.

Az LNG egy olyan földgáz, amelyet folyékony halmazállapotúvá hűtenek, és a gázhalmazállapotú földgáz térfogatának körülbelül a 1/600-át veszi fel cseppfolyós formában. Színtelen, szagtalan és könnyen szállítható, nem kötött a vezetékekhez.

Az EU-ban Spanyolország rendelkezik a legnagyobb LNG-import-kapacitással, mintegy 35–41 milliárd köbméter földgázt képes továbbítani a kontinensre. Erre a nyersanyagforrásra a németek és az olaszok szorulnak rá leginkább, a legnagyobb szállítói pedig Ausztrália, Katar és az Egyesült Államok, külön-külön 18-20 százalékos piaci részesedéssel.