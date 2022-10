Az 1500 forintot is meghaladta a diákmunkások átlagos órabére a nyáron

A nyári diákmunkaszezon tapasztalatairól, a munkabérekről és az ősszel is rendelkező munkalehetőségekről is beszámolt nemrég egy közleményben Kott Zoltán, a Meló-Diák Holding vezérigazgatója.

A Meló-Diák több mint 1000 partnerénél 14-18 ezer diák dolgozott a nyáron; ebben az időszakban a diákszövetkezeten keresztül munkát vállaló fiataloknak 4,887 milliárd forint munkabért fizettek ki – közölte Kott Zoltán, a Meló-Diák Holding vezérigazgatója pénteken az MTI-vel.

A vezérigazgató ismertetése szerint a ledolgozott órák száma 3,234 millió volt, az átlagos órabér meghaladta az 1500 forintot. Azt is hozzátette: a munkalehetőségek ősszel is nyitva állnak, és a fiatalok élnek is velük.

A Meló-Diák adataiból az is kiderült, hogy az egy diákra eső ledolgozott órák száma szeptemberben megközelítette a júniusi szintet, és a partnercégek száma sem esett vissza jelentősen a nyári csúcsszezon elmúltával.

Kott Zoltán úgy vélte, ezért is helyesebb, ha a diákmunkára egész éves lehetőségként tekintenek, amelyben a nyári hónapokban kiemelkedő mutatókról lehet beszámolni, de amely ősztől tavaszig ugyanúgy nyitva áll a fiatalok előtt.