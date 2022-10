Az éjjel és kora reggel szinte mozdulatlan volt a forint árfolyama: az euróval szemben stabilan 414, a dollárral szemben pedig 416 környékén állt a magyar fizetőeszköz értéke.

Reggel 8 óra után azonban mindkét valutával szemben jelentősen erősödött.

Az euróval szemben először 410 környékére erősödött fel az árfolyam délelőtt, miközben a dollárral szemben még ennél is nagyobb volt a változás, ott 409 környékén állt be az árfolyam – ami azzal magyarázható, hogy a dollár jelentősen gyengült napközben a többi valutához, így az euróhoz képest is.

Ezeken a szinteken aztán egy időre megállt a forint árfolyama,

kora délután azonban jött egy újabb, hasonló mértékű erősödés. Cikkünk írásakor, 12:54-kor az euróval szemben 406,9-nél, míg a dollárral szemben kereken 406-nál állt a forint.

Mint megírtuk, a forintnak még az tehetne jót, ha lezárulnának az Európai Bizottsággal zajló tárgyalások, és hozzájutnánk az uniós forrásokhoz.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)