Új gyárat kapott Kaposvár

A Vatner Tech nevet viselő paneltechnológiai gyár a jövőben hozzájárul a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához, legyen szó akár a koronavírus, akár egyéb járvány elleni védekezésről. A gyártócsarnok a kor követelményeinek megfelelve modern infrastrukturális hátteret biztosít a gyártandó termékek teljes feldolgozási folyamatához. A gyár így képes a moduláris kialakítási panelműtők elemeinek tervezésére és gyártására is – olvasható a cég szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében.

Az átadón részt vett Gelencsér Attila, Somogy megye országgyűlési képviselője, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, valamint dr. Rácz Jenő korábbi egészségügyi miniszter is.

Messziről indultunk, és még messzebbre tartunk. Most újra visszakanyarodunk a gyökereinkhez, mikor a Vatner Kft. nemcsak szolgáltat, hanem gyárt is. Célunk, hogy Európa legjobb panelműtő egységeit készítsük rövid időn belül, és nemzetközi szinten is felhelyezzük a térképre a Vatnert és a kaposvári Vatner Technologies brandet