Hitelből befektetés? – eddig többeknek ráment a gatyája

A kétezres évek közepén számottevően felfutott itthon a devizaalapú hitelezés. Ennek egy speciális formája volt az, amikor a hitelfelvevőket arra biztatták, hogy a devizaalapú hitel mellett befektetési életbiztosítást kössenek. A megoldás neve az egyik legvonzóbb konstrukciótól lett kölcsönözve – az akkoriban csúcson lévő Brokernet az egyik biztosítótársasággal összevonva kínálta ezt a kombinált befektetési lehetőséget. Az ügyfél itt nem a hitelt forgatta közvetlenül befektetésbe – bár azért a Shanghai Express történetében akadt elég sok olyan ügyfél, aki úgy fizetett be jelentékeny egyszeri díjas összegeket a konstrukcióba, hogy a pénz eredete itt is jellemzően szabadfelhasználású jelzáloghitel volt.

A biztosítással kombinált hitelek jellemzője az, hogy az ügyfél a hitel futamideje alatt csak a kölcsön kamatát fizette a banknak, a tőke a futamidő végén egy összegben vált fizetendővé. Az ígéret arról szólt, hogy a tőketartozást a biztosítás hozama a futamidő végéig bőven kitermeli majd.

A hitel tőkerészét így az ügyfelek havonta nem törlesztésként, hanem biztosítási díjként fizették be.

A befektetési (unit linked) biztosítás esetében pedig vonzó befektetésnek számított a Távol-Kelet, hiszen akkor mindenki, aki új kínai gazdasági csodáról beszélt. Az ottani növekedési számokkal könnyen be lehetett bizonyítani, hogy csodálatos befektetésről van szó.

A gondot az jelentette, hogy megérkezett a 2008-as pénzügyi válság, amelynek nyomán nemzetközi piacok is bezuhantak és ami ennél fontosabb a magyar fizetőeszköz pillanatok alatt komoly mértékben leértékelődött, mint az euróhoz, mint a lényegében az euróhoz kötött árfolyammal bíró svájci frankhoz képest. Ennek eredményeként a halasztott tőke fizetéssel rendelkező konstrukciók olyan mértékben megdrágultak, hogy a befizetendő tőkét egy egyébként magas hozamot biztosító befektetés sem lett volna képes kigazdálkodni. Az ilyen termékek meg vásárlói lettek a legnagyobb vesztesei a devizaalapú hitelezésnek. Az MNB azóta is óv az unit-linked életbiztosítások és a lakáshitelek összekapcsolásától.

Lombardozás a MÁP+ állampapírral

Az elmúlt évtizedet a világ és Magyarország is úgy élte meg, hogy lényegében nem volt infláció, a biztos befektetéseken megkereshető hozam minimálisra, évi 1-2 százalékra olvad, amit a későbbiekben a hitelkamatok drasztikus esése is követett.

Ebbe a környezetbe robbant bele az 5 éves futamidővel bíró lakossági állampapír, a MÁP+, amely lépcsős kamatozás mellett azt ígérte, hogy a futamidő végéig megtartva a papírt évi fix 4,95 százalékos átlaghozamot lehet rajta realizálni.

Az élelmesebbje – leginkább a privátbanki ügyfélkör – felfedezte, hogy a bankok értékpapír fedezete mellett rendkívül alacsony kamaton nyújtanak (lombard) hitelt. Az induló kamatszint ügyféltől függően 1-2 százalék között mozgott – mindezt úgy, hogy a MÁP+ már az első év után 3,785 százalékot fialt. Ez tehát az ingyenpénz – gondolhatta bárki. Ráadásul, az értékpapír fedezetéért kapott kölcsönből újabb értékpapírt lehetett vásárolni. Összességében 100 millió forint befektetéssel 270 millió forint értékű MÁP+ volt vásárolható.

Az MNB érzékelte a veszélyt, ezért 2019. októberétől már nem engedte, hogy állampapír legyen a lombard hitelek fedezete

– de addigra már többszáz milliárdos állomány épült fel így.

A probléma akkor következett be – miként erről egy korábbi cikkben az Index részletesen beszámolt –, amikor a pandémiát követő visszarendeződés számos problémája miatt tavaly júniustól a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusba kezdett. A lombardhitelek esetében a kamatszint alapja jellemzően a 3 százalékos bankközi kamatláb, a Bubor volt, amely a 0,03 százalékos szintről mára 16 százalék fölé jutott. (Emiatt hirdetett kamatstopot előbb a változó kamatozású, majd az 1-5 évre fixált lakossági hitelekre, később pedig a változó kamatozású vállalati hitelekre a kormány.) A korábban sima nyereségnek kinéző lombardozás masszív veszteséges üzletággá alakult, a spekulánsok annak fényében vesztettek kisebb-nagyobb összeget, mikor sikerült eladniuk az immár messze az infláció alatt teljesítő MÁP+ állampapírjaikat.

Családtámogatási trükközés

A magyar kormány igen gáláns családtámogatási rendszert épített ki az elmúlt évek alatt. Ennek egyik legfontosabb eleme a CSOK támogatás volt: a 3 gyermekes családok akár 10 millió forintos támogatást is kaphattak a lakásépítéshez vagy -vásárláshoz. A szabályozás azt is lehetővé tette, hogy a fiatal, életüket kezdő családok a megszületendő gyermekekre előre megkaphassák a támogatást.

A megelőlegező CSOK esetében sokan gondolkodhattak úgy, hogy abban az esetben is jó üzlet a CSOK igénybevétele, ha nem születik gyermekük.

Ekkor ugyanis a jogszabály értelmében a megkapott támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösét kitevő kamattal felszorozva kell egy összegben kifizetni. Az alapkamat 2016. májusától 0,9, majd 2020. júliusától 0,6 százalék volt, azaz a „büntetőkamat” mértéke 3,0-4,5 százalék között mozgott. Ilyen kamaton piaci lakáshitelt is csak a legjobb adósok kaptak.

Az infláció elleni küzdelemben ugyanakkor ahogy említettük, az MNB kamatemelésbe kezdett, az alapkamat ma már 13 százalék. Ez azt jelentené, hogy a büntetőkamat messze túl az uzsorakamat törvényi szintjein évi 62 százalék …

… lenne. A döntéshozók ugyanis meghallották az egyre komolyabb vészjeleket és módosítottak a jogszabályon. Az új feltételek szerint a büntetőkamat mértéke évi 5 százalék. Ez lényegében az elmúlt évet leszámítva még piaci lakáshitel kamatnak mondható, a jelenleg a piacon elérhető lakáshitel-ajánlatok kamatánál ugyanakkor 3-4 százalékkal olcsóbb finanszírozást jelentene.

Vagyis az érintetteknek újra megéri így a CSOK-trükk. Ugyanakkor nem biztos, hogy a történetnek tényleg happy end lesz a vége. Épp a mostani jogszabály módosítás jelzi azt, hogy a jogalkotó bármikor újra hozzányúlhat – a jelenleg újra aránytalanul kedvező – „büntetőkamat” feltételekhez, épp azért, hogy elvegye a kedvet attól, hogy az államnak komoly kiadási többletet okozó családtámogatással visszaéljenek.

A mostani „ajánlat”

A történelmi példákon túlhaladva, nézzük a mostani „kihagyhatatlan” ajánlat részleteit.

Az ügyfélnek szabadfelhasználású jelzáloghitelt kell felvennie, amely a piacon a legkedvezőbb kamatozás mellett 10 éves fix törlesztés mellett évi 8,29 százalékos kamaton vehető fel.

A hitelből befolyt összeget állampapírba kell fektetni. A példaszámításban szereplő 2029/J konstrukció

2023 márciusában 11,75,

2024 márciusában várhatóan 15,5,

2025 márciusában pedig várhatóan 13,75 százalékos kamatot fizet majd.

(A kamat az előző év átlagos inflációja alapján alakul ki, a számításhoz a Bankmonitor az MNB előrejelzéseit vette alapul.)

A számítás szerint a konstrukció segítségével 10 millió forint felvett hitelen 2025. márciusáig 1,48 millió forint profit realizálható.

A kockázatok

A dolog nagyon szép, de azért nem árt figyelemmel lenni a kockázatokra is – ezek egy részére a pénzügyi portál is figyelmeztet.

Államcsőd

Kizártnak mondható, hogy a magyar állam elveszítse a fizetőképességét. Ha ilyen lenne is, az sem a forint adósságot érintené – saját devizában egyetlen állam sem mehet csődbe.

Az állampapír visszavásárlás megnehezítése, megdrágítása

Ennek több valóságalapja lehet – a nyáron nem csak a bankok, de az állam is emelte az állampapír visszavásárlások esetén felszámított levonás mértékét. Ez aztonban még most is maximálisan 1 százalékos szint környékén van. Miután az államnak fontos, hogy hazai és lehetőleg lakossági ügyfelek felé adósodjon el inkább, itt nem várható drasztikus költségemelkedés – de kismértékű igen. Összességében ez csökkentheti a realizálható hasznot.

Az infláció eltérő alakulása

Nagyon sok a bizonytalanság az inflációs előrejelzések tekintetében. Addig minden szereplő egyetért, hogy a jövő évi átlagos pénzromlás még két számjegyű lesz, de azért az nem mindegy, hogy a példában szereplő 13,75 vagy 10 százalék lesz a szorzó a 2024-es kifizetésnél.

Kezdeti költségek visszaírása

A bankok egymás közötti versenyükben komoly kedvezményeket adnak a hitelt igénylő ügyfeleknek – ezen kedvezmények összértéke akár több százezer forint is lehet. Ugyanakkor – miként arra a napokban a Biztosdontes.hu adatai alapján az Index is felhívta a figyelmet – a hitel futamidő lejárta előtti lezárása esetén a korábban adott kedvezményeket visszakérik a bankok. Ez pedig csökkentheti a hitelből befektetés megoldáson realizált nyereségünket.

Eltérő, emelkedő kamatok

A legjobb kamat nem biztos, hogy mindenkinek elérhető – ma már a piacon sok szabadfelhasználású hitel kamata átlépte a 10 százalékot, ráadásul napról-napra emelkednek a kamatszintek. Épp ezért az ügyfelek jelentős részének kisebb lesz a hitel és az állampapír kamata közötti különbség, amint az „ingyenpénz” alapszik.

A lakás a tét

A konstrukció a jelenlegi piaci kamatszintek mellett személyi hitel felvételével nem megoldható. A szabadfelhasználású jelzáloghitelek kamata ugyanakkor kedvezőnek mondható – a legtöbb banknál 1 százalékponttal magasabb a kamatuk, mint a piaci lakáscélú hiteleké. Az olcsóbb finanszírozást az teszi lehetővé, hogy a bank fedezetül a lakásunkat kéri.

Bármikor alakulhat úgy az életünk, hogy az állampapír megtakarításban lévő pénz másra kell hirtelen. Ekkor elvben még folytathatjuk a hitel törlesztését – ha van rá keret. A veszély ettől még veszély marad: a spekulációnk ára akár az is lehet, hogy elveszítjük a tetőt a fejünk fölül.

