Szerényebb lehet az idei Black Friday

Lényegesen szerényebb, csupán 10-20 százalékos kedvezményekkel jöhet az idei Black Friday. Az engedmények ellenére azonban így is drágábbak lehetnek egyes termékek, mint tavaly.

Már húsz százaléknál is magasabb az infláció, ehhez pedig társul az egyre csak gyengélkedő forint, így jóval többet költhetnek idén a vásárlók mint korábban – írja az rtl.hu.

Az idei Black Friday november 25-re esik, számos kereskedő azonban már napok óta akciókat kínál a közelgő ünnepek miatt, árazásuk viszont már az uniós szigorítások szerint alakul. Ennek értelmében nem kérhetnek többet egy termékért annál, mint amennyiért az elmúlt egy hónapban a legolcsóbban árulták.

Olyan kedvezmények, mint régen voltak már nem léteznek. Olyanokat nem is érdemes keresni. Igazából most a fogyasztónak azt kell eldönteni, hogy a piacon látható releváns árazásban az a termékár, az jó vagy nem jó

– mondta a Híradónak Mihók György, a MediaMarkt áruházigazgatója.

Az idei Black Friday azért is lesz másabb, mint tavaly, mivel a külföldről behozott termékek is drágulnak, amit a gyengülő forint árfolyam is tetéz. A forint 10 százalékkal gyengébb az euróhoz, és 23-mal a dollárhoz képest, mint tavaly ilyenkor.

Pár éve még mindenki nevetett volna

Dévavári Dezső, az olcsobbat.hu üzletágvezetője szerint idén a 10-20 százalékos kedvezmények lesznek a jellemzőek, de nem lesz ritka az egyszámjegyű kedvezmény sem. Elmondása szerint 3-4-5 évvel ezelőtt ezeket kinevették volna a fogyasztók.

A forintgyengülés a magyar termékek árát is felhajtotta, mivel annak alkatrészei külföldről érkeznek.

Egy új mosógép például átlagos 150-180 ezer forintba kerül a magyarországi webáruházakban, ami 40 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Hornyák József a portfolio.hu makroelemzője szerint a kereskedők sokkal kisebb karácsonyi forgalomra számítanak idén. Úgy véli, valószínűleg az infláció éppen decemberben lesz a csúcson.

