Németh Tamás: A jövőben drónokkal végeznénk az útellenőrzéseket

Egy nyílt uniós pályázat lezárása után, májusban döntött a kormány az eddig állami kezelésben lévő gyorsforgalmi utak jelentős hányadának koncesszióba adásáról. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) által kezelt úthálózat többek között nemzetközileg jelentős tranzitfolyosókat is magába foglal, de idetartozik még

az M1-es, Bicske és az országhatár közötti és az M7-es autópálya M0 és az országhatár közötti szakaszai,

az M3-as, M4-es, M15-ös, M25-ös, M30-as, M35-ös, M44-es, M70-es, M85-ös és M86-os teljes területe,

valamint az M8-as autópálya Kisapostag és Apostag közötti szakasza.

A cégnek alig több mint három hónapja volt felkészülni a zökkenőmentes átvételre, amelyhez Németh Tamás a Magyar Építőknek adott interjújában elmondta, hogy először meg kellett vásárolniuk a Magyar Közút Nzrt.-től azt az üzletrészt, amellyel eddig a gyorsforgalmi hálózat szóban forgó részét üzemeltették. A vezérigazgató szerint az átálláshoz egy új infrastruktúrát kellett kialakítaniuk, amely többek között egy új IT-rendszert, diszpécserközpontot és irodát foglalt magába.

A vezető elmondta, napi 12 órán át folytak az egyeztetések kilenc munkacsoportban, hogy minden a helyére kerüljön, amelyben maximális segítséget nyújtott az előző üzemeltető. Elismerte, hogy a működésen még van mit fejleszteni, azonban az első felújításokat már október el tudták indítani az M1-es, M3-as és M7-es autópályákon, amelyeknek az volt a célja, hogy ezeket a munkákat ne télen végezzék, illetve, hogy megakadályozzák az utak állapotának további romlását.

Németh Tamás emlékeztetett, a koncessziós szerződés lényege, hogy az államtól átvett mérnökségi hálózat, emberállomány, eszközállomány és készlet az új kezelőnek egy magasabb színvonalú szolgáltatást segítsen biztosítani, de gyorsabban is kell reagálniuk az autópálya esetleges amortizációjára.

Ha a szalagkorlát megsérül, vagy kátyú keletkezik, nekünk sokkal rövidebb idő áll a rendelkezésünkre. Tegyük hozzá, hogy az utakat több ezer javítandó hibával vettük át, – amiben a leszakadt WC-től a sérült táblán át az elpusztult állattetemekig minden benne van – és rövid idő alatt ezt a negyedére tudtuk csökkenteni

– mondta a lapnak a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy az MKIF elvégezte a rábízott hálózat teherbíró képességének a felmérését is, de a hosszabb távú stratégiai céljuk, hogy azonos szintre fejlesszék a gyorsforgalmi utakat. Felmérésük szerint összességében az átvett 1237 kilométernyi gyorsforgalmi útnál 538 kilométer esetében kell valamilyen munkálatot végezni az egységes szint érdekében, vagyis átlagosan 100 kilométerből 43 kilométer érintett.

Németh Tamás arról is beszámolt, hogy mivel a Magyar Közútnál megyei szervezetek voltak, most minden, a központhoz tartozó mérnökségnek eltérő paraméterekkel kell dolgoznia, így a szükséges fejlesztések mértéke is különböző. A szintre hozás munkálatai már jövőre elkezdődnek, amiben az úttest fejlesztése mellett többek között az utakhoz tartozó szalagkorlátokat és forgalomtechnikai eszközöket vagy akár az üzemi hírközlést is fejlesztik.

A vezető az autópálya-kezelés veszélyeire is felhívta a figyelmet, hiszen a munkálatokat legtöbbször folyamatos forgalom mellett kell elvégezni. Hogy a kockázatcsökkentés mennyire fontos szempont, az is jelzi, hogy

ősszel, három és fél hét alatt öt balesetet szenvedtek el kollégáik munkavégzés közben az utakon, két munkatársuk került kórházba, és három autójukat törték totálkárosra.

Éppen ezért a legveszélyesebb autópálya-szakaszokon a leállósávban szolgálatot teljesítő autóik helyett a jövőben drónokat küldenének ki útellenőrzésre. Előbb azonban a jelenlegi géppark frissítése a cél, hiszen vannak 20 évnél régebbi eszközök is.

Végezetül elmondta, hogy az MKIF-nek az elkövetkező évek gyorsforgalmi útfejlesztéseiben is főszerepet kell vállalnia, meghatározott mennyiségű új pályát létrehozva, amelyhez első lépésben elő kell készíteniük a jövő évtized fejlesztési munkáit. A folyamat fontos részeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től számos útépítési tervet vesznek át, majd ezeket a tervdokumentációkat egytől egyig felül kell vizsgálniuk, és be kell illeszteniük a terveikbe.

