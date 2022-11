Még mindig a zselés az egyik legnépszerűbb szaloncukor, sokan vágynak a minőségi édességre

A szaloncukrok piacát sem kerülte el az utóbbi időszak költségnövekedése, azonban az édesség továbbra is népszerű a fogyasztók körében, akik a zselés mellett más ízeket is szívesen keresnek.

Átlagosan egy kilogramm szaloncukrot vásárol egy magyar háztartás évente. A legkelendőbb fajták között ott van a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes is – írja a Világgazdaság a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe alapján.

A cikk szerint ugyanakkor ezt a piacot is érinti a költségnövekedés. A Magyar Édességgyártók Szövetségének adatai szerint mintegy 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak évente a fogyasztók Magyarországon. Az édesség értékesítése évről évre emelkedő tendenciát mutat, ez alól csak a koronavírussal igencsak sújtott 2020-as év jelent kivételt.

A Világgazdaság írásából kiderül, hogy a készítéshez szükséges alapanyagokat főképp a világpiacról szerzik be a szaloncukrok előállításával foglalkozó vállalkozások. Holott több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek az előállítás szempontjából olyan szükséges hozzávalók, mint a marcipán és a cukor.

Mint írják, javarészt a gyümölcsökre, illetve a feldolgozott termékekre támaszkodik a hazai alapanyag-beszállítás. A gyártáshoz felhasznált anyagok ára, így például a kakaóé, jelentősen megemelkedett, ami a szaloncukrok előállítási költségeit is növelte.

A felmérések eredményei azt mutatják, hogy egyre többen keresik a minőségi szaloncukrokat. Noha továbbra is a zselés a legnépszerűbb íz, a gyártók így is folyamatosan keresik az új lehetőségeket: 2021-ben összesen 152 szaloncukrot neveztek be Az év szaloncukra versenyre.

Itt olyan fajták is megjelentek, mint az aranygaluskás, a robbanócukros vagy a vörösboros-aszalt szilvás-marcipános. A termékek között már évekkel ezelőtt megjelentek a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok is, amivel a gyártók a fogyasztói igények változását igyekeznek követni.

Drágulnak a karácsonyfák

Csaknem 10 százalékkal drágulhatnak a karácsonyfák idén a tavalyi időszakhoz képest. A Magyar Díszkertészek Szakmai Szervezete nemrég azt közölte, hogy a belföldi termelés a kereslet háromnegyedét fedezi.

A kommüniké szerint az áremelkedést részben az import drágulása okozza, ez pedig az árfolyamhatással és a szállítási költségek jelentős emelkedésével magyarázható az érdekképviselet szerint.

A magyar termelőknek ugyanakkor kedvez az idei helyzet, hiszen végre jobb áron értékesíthetnek. Hosszú időn keresztül csak a költségeik nőttek, de az áraikat nem tudták jelentős mértékben módosítani, ahogy más dísznövénytermesztők sem – tették hozzá.

(Borítókép: Zselés szaloncukrot gyártanak a Bonbonetti-csoport budapesti csokoládégyárában. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)