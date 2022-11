Búcsút mondhatunk az olcsó élelmiszerek korszakának

Búcsúznak az olcsó élelmiszerek, a piacon a zöldségek és gyümölcsök esetében is magasabb árszintre kell felkészülni a jövőben. Ennek egyik oka, hogy hosszú távon nem lehet számolni az energiaárak jelentős csökkenésével, ezért az inputanyagok is stabilan nagyobb kiadást jelentenek a jövőben – derül ki az ötszáz szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából. Az idei szezon bőven tartogatott kihívásokat, és az elszálló energiaárak mellett a klímaváltozás hatásait is csak fejlesztésekkel lehet tompítani. A szövetkezet szerint azonban ehhez szükség lenne egy, a Növekedési Hitelprogramhoz (NHP) hasonló programra.