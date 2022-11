Mintegy kilencezren fordultak rezsitámogatásért a Fővárosi Önkormányzathoz

A segélyt a nyugdíjasokon kívül az álláskeresők és az egyéb támogatásban részesülők is igényelhetik.

Az energiaválság miatt a főváros szeptemberben módosította a 2020 óta működő rezsitámogatási rendszerét és emelt az igényelhető összegen is – közölte Kiss Ambrus, Budapest főpolgármester-helyettese. Ennek értelmében a jövedelem függvényében 24–48 ezer forintot lehet igényelni.

A módosított rendelet szerint október elsejétől lehet igényelni a magasabb összeget. A módosítás a célcsoporton is bővített, így a támogatást a fővárosban élő nyugdíjasokon kívül az álláskeresők és az egyéb önkormányzati támogatásban részesülők is igényelhetik. A segélyeket tetszés szerint össze is lehet vonni.

A felfokozott érdeklődést már az első néhány hétben meg lehetett tapasztalni, és ez azóta sem enyhült. A 9000 kérelemből 8138 az elmúlt másfél hónapban érkezett be. Az igénylők kicsit több mint fele (65 százaléka) a kisebb összegű támogatásra jogosult, de a kérelmezők 17 százalékának a 100 000 forintot sem éri el a nyugdíja – írja a Népszava.

Október elseje és november 15. között 250 millió forintnyi kérelem érkezett be. A jogosultak akár 150 ezren is lehetnek.

