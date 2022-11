Airbus: elérhető a kibocsátásmentes légi közlekedés

A tervezés ideje lejárt, a cselekvésé elérkezett. A 2020-as éveknek a gyors és hatékony változások évtizedének kell lennie a légi közlekedésben – szögezte le megnyitó videóüzenetében Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója, aki üdvözölte, hogy azt, hogy az energia- és gazdasági válságot a fenntarthatóság szolgálatába állítja a szektor, és a haladás felgyorsítására használják fel.

Úton a karbonsemlegesség felé

A légi közlekedés fenntarthatóságra irányuló törekvései még a Covid előtt, a párizsi klímaegyezmény aláírásával kezdődtek. A légitársaságokat összefogó Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA), illetve az ENSZ légügyi szerve, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a szektornak 2050-re el kell érnie a nettó karbonsemlegességet. Ehhez a kezdeményezéshez később csatlakoztak a repülőterek is az ernyőszervezetük, a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) által. Az ágazatot számos szereplő alakítja, példaként említette a légitársaságokat, a gyártókat, a repülőtereket, a kutatóintézeteket, energetikai vállalatokat is, ráadásul a képben vannak a politikai döntéshozók is. Míg tavalyi csúcson a kollektív kihívást boncolgatták, addig idén azt vizsgálják meg, hogy milyen kézzelfogható előrelépések történtek a szén-dioxid mentesítés felé vezető úton.