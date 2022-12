Drágult a kötelező gépjármű-biztosítás, nem is kevéssel

A portál adatai alapján novemberben több mint 19 ezer új kötelező szerződést kötöttek az autósok, ez 4 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Az érintett járművek átlagos életkora 20 év, a márkák közti rangsor a következőképp festett:

Suzuki Opel Volkswagen

A drágulás az alkatrészek árának emelkedésével, valamint a magasabb balesetszámmal magyarázható, ezek növelték a kárkifizetések összegét, jelezték a biztosítótársaságok.

A Netrisk szerint a magasabb költségek miatt érdemes lehet nem kötelező biztosítást is kötni, mint rámutattak, az éves átlagdíjuk a legtöbb esetben elenyésző ahhoz képest, mint amibe egy töréskár javítása kerül.

A kötelezővel együtt megkötött casco mellé kedvezmény is járhat, írja a Kreszváltozás. A balesetmentes vezetés a kötelezők díjait is csökkenti, akár hatszoros különbség is mutatkozhat a legmagasabb és a legalacsonyabb között.

Az év végi KGFB-kampány azokat érintheti, akik 2010 előtt vásároltak autót, illetve azokat, akiknek december 31. a következő biztosítási évfordulójuk. Utóbbiak december első napján dönthetik el, hogy a jelenlegi szerződésüket folytatják jövőre is, vagy új biztosításra váltanak.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)