Itt az ársapka, máris szöknek az olajárak

A Bloomberg felmérése szerint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) már így is csökkentette a kibocsátását, és Oroszország kilátásba helyezte, hogy nem szállít olajat az ársapkát megszavazó országoknak. Ha ez bekövetkezik, akkor az ársapka kérdése lesz a legkisebb gondunk. Az ársapkát szombaton meg is szavazták a G7-országok − 60 dollárban maximálták az olaj árát –, és már jönnek is a fenyegető üzenetek az orosz fél részéről.

A Brent olaj árfolyama 1,76 százalékos pluszban jár hétfőn, hordónként 87,12 dollárért kereskedik. A WTI-olaj árfolyama még ennél is gyorsabban, 2,18 százalékkal növekedett, és közeledik a hordónkénti 82 dolláros árhoz.

Hortay Olivér klímapolitikai szakértő szerint az embargó nem fog fennakadást előidézni a magyar üzemanyag-ellátásban, mert az olajembargó elfogadásakor és az olajársapkáról történő tárgyalások során Magyarország mentességet alkudott ki: továbbra is vásárolhat vezetéken keresztül orosz nyersolajat.

A kérdés viszont, hogy mennyivel fog drágulni az üzemanyag az elkövetkező hónapokban. Aggodalomra ad okot Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnökének friss nyilatkozata, amelyben az uniós ársapkát kritizálta és a drága olaj korszakát vetítette előre:

Ezek a kísérletek mindig a termék eltűnésével vagy árának emelkedésével végződnek […] Így lesz ez az olajjal is. Természetesen nem fog eltűnni, de elképzelhetetlen dolgok fognak történni az árakkal

– ígérte Medvegyev.

(Borítókép: Tatiana Meel / Reuters)