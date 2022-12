Milliós fizetéseket keresett Budapesten ezzel a munkával három fiatal

Minderről három futár beszélt egy videóban, ahol – a Pénzcentrum szerint – arról számoltak be, hogy az egyik futárcég futárkupáján vitték el az első három helyezést az utóbbi hónapban, és dolgoztak a szokásosnál jóval többet.

Hármójuk közül a legtöbbet kereső futár

bruttó 1,35 millió forintot vitt haza.

A történethez persze az is hozzátartozik, hogy ehhez az illető több mint a dupláját dolgozta a szokásos, havi 160 órás munkaterhelésnek: az egész hónapot nézve mintegy 385 munkaórája volt, és összesen 1100 címre jutott el ez idő alatt.

A második helyezett valamivel kevesebb munkával keresett majdnem ugyanennyi pénzt: ő bruttó 1 millió 150 ezer forintot vitt haza 300 órányi munkával. A harmadik futárnak pedig 270 ledolgozott órával 930 ezer forint volt a bruttó fizetése.

A Pénzcentrum szerint egy átlagos futár a fenti összegeknél azért valamivel kevesebbet keres havonta, hiszen kevesebbet is dolgoznak. Ezenkívül azt is tudni lehet, hogy a fenti összegekben benne van az a pénzdíj is, amelyet a futárkupán elért helyezésért kaptak ők hárman – és a videóból az nem derült ki, hogy mekkora volt ez az összeg.

Megjegyzendő az is, hogy a futároknak a kata megszüntetése óta sokkal kedvezőtlenebb az adózása, így az sem egyértelmű, hogy ezekből a bruttó összegekből pontosan mennyit vihetnek haza.