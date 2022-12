Nem újdonság, hogy a magyar gazdaság nehéz helyzetben van. A világgazgazdaság és Európa válság felé halad. Ez egy külső adottság Magyarország számára, de jelentős számban vannak olyan tényezők, amelyek miatt nehezebb helyzetbe kerültünk, mint a környező országok bármelyike – mondta Simor András közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egykori elnöke.

Az egykori jegybankelnök szerint a problémáink gyökerét Magyarországon kell keresni, és abban Matolcsy Györgynek igaza van, hogy ezek összefüggenek elsősorban a költségvetési és monetáris politikával, de tágabb értelemben a gazdaságpolitika egészével is.

Ez nem azt jelenti, hogy katasztrófahelyzet van, nem kell államcsődöt vizionálni, de a gazdaságpolitika radikális kiigazítást igényel

– tette hozzá a Népszavának adott interjújában.

Simor András úgy véli, az egyensúlyi problémák helyrehozatala, kiigazítása fájdalmas lépéseket jelent, ezért politikailag soha nem népszerű, a kormány éppen ezért próbálja is ezeket elkerülni. Szerinte a kormány küszködik, próbálja is, meg nem is, hogy leszorítsa az inflációt, de mindeközben fontosabb neki az, hogy népszerűségét a kiigazítás ne ássa alá.

A kamatsapkákkal, moratóriummal, a támogatott hitelekkel – amelyekkel a cégek és a lakosság egy részét igyekszik megvédeni az inflációtól – a kormány aláássa az MNB monetáris politikáját, és így nem csupán egy évig tartó, hanem elhúzódó magas inflációs környezet alakul ki – vélekedett az egykori jegybankelnök. Elmondása szerint azonban a nemzeti banknak is súlyos felelőssége van abban, hogy ilyen magas lett az infláció.

Az interjúban a közgazdász kijelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt a magyar gazdaság fejlődése addig érdekli, amíg az pártjának a népszerűségét szolgálja. Úgy látja, Magyarország uniós támogatottsága nagyon billeg, és könnyen eljuthatunk egy olyan határvonalig, amikor már „mindenkinek olyannyira tele lesz a hócipője Magyarországgal, hogy bármi elképzelhető”.

Attól félek, hogy olyan helyzetbe sodródunk, ahonnan már nem lesz visszaút. Nagyon veszélyes úton jár a kormány, amit még nem lehetetlen helyrehozni, de radikálisan változtatni kell néhány dogmáján

– fogalmazott Simor András. Hozzátette, Magyarországot ugyan nem lehet kirakni az unióból, de szavazati jogát megvonhatják, ez pedig egy olyan atombomba, amit mindenki igyekszik elkerülni. Azt azonban nem tartja kizártnak, hogy ezt meglépi a többi tagország, ha a magyar kormány tovább szabotálja az EU működését. Ettől kezdve viszont nehezen tudja elképzelni, hogy Magyarország ilyen körülmények között az unióban akarna maradni.

(Borítókép: Simor András. Fotó: Dermot Doorly / MTI)