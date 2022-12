Még mindig 415 forint felett van az euró

Az este fél hétkor közzétett adatok szerint 415,88 forinton jegyezték az eurót. A svájci frank és a dollár árfolyama is jelentősen változott.

Hétfő kora estére erősödött a forint a vezető devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Este fél hétre az euró árfolyama 415,88 forintra módosult a reggel hét órakor jegyzett 418,77 forintról.

Az MTI beszámolója szerint a svájci frank árfolyama a reggeli 425,22 forintról 421,79 forintra gyengült, a dollár jegyzése pedig 398,30 forintról 394,94 forintra esett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,05201 dollárról 1,05308 dollárra változott fél hétre.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, hétfő reggel jelentős gyengüléssel kezdte a hetet a magyar fizetőeszköz, nem sokkal 9 óra előtt már 420 forintnál is többe került egy euró. Később azonban a forint magára talált, és még erősödni is tudott az addigi pozíciójához képest.

Az euróval és a dollárral szemben is jelentősen romlott a forint értéke. A hétvégén, valamint hajnalban a magyar fizetőeszköz még többnyire stagnált, a reggeli órákban azonban egy gyengülő tendencia vette kezdetét.