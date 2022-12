Átadták a Lánchidat, jön is a balhé

A műsorban Kovács Kázmért, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökét kérdezték, aki azt mondta, hogy a közlekedéssel összefüggő problémákat mindenki megérzi, és „mindenki úgy látja, hogy túltolja az ezzel kapcsolatos elképzeléseket a főváros”. Szerinte a főváros a Dunán való kevés átkelési lehetőség közül venné el az egyiket:

A közlekedés annyira fontos, mint a kenyér, és ha ezzel problémák adódnának, akkor sokak élete lehetetlenülne el

– fogalmazott Kovács Kázmér, aki arra a kérdésre, mi történne, ha a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat is lezárnák, azt válaszolta, reméli, ez nem fog megtörténni. Az információk szerint jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba jött – a Magyar Autóklub ezt is ellenzi, és az elnök azt mondta, bíznak abban, hogy a főváros rájön, minden ilyen „kísérletezgetés” kontraproduktív, mert ellentmond a városzöldítési terveknek. Kiemelte: az autósok egy budapesti híd lezárásával körülbelül 30 ezer kilométerrel többet kénytelenek autózni.

A felújított Lánchidat pénteken egyelőre a buszok, a taxik és a motorosok, kerékpárosok számára nyitották meg, a gyalogosok pedig a tervek szerint a jövő nyár végétől használhatják. Karácsony Gergely főpolgármester az eseményen azt mondta: a híd végső forgalmi rendjéről a budapestiekkel együtt kívánnak dönteni, valódi közéleti viták lefolytatása után.

A mai napig nem folyósította a kormány a Lánchíd felújítási támogatását a Fővárosi Önkormányzat számlájára. Mint kiderült, addig ez nem is történik meg, amíg a főváros vezetése nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyekről megállapodtak. Az egyik ilyen kikötés, hogy nem korlátozzák a gépjárműforgalmat a felújított Lánchídon.

A kormány feltételeket szabott

Mint ahogy arról beszámoltunk, a magyar kormány abban állapodott meg a Fővárosi Önkormányzat vezetésével, hogy a Lánchíd teljes körű rekonstrukcióját 6 milliárd forinttal támogatja. Az erről szóló kormányhatározat egyértelmű feltételeket tartalmaz a támogatásért cserébe – közölte szerkesztőségünkkel Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki emlékeztetett arra, hogy az egyik ilyen feltétel, hogy a gépjárműforgalom ezen közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot.

Azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat pénteken úgy nyitja meg a Lánchidat, hogy sem a gyalogosforgalom, sem a gépjárműforgalom nem használható, nem teljesíti a kormányhatározatban foglaltakat.

NYOMATÉKOSÍTANI SZERETNÉNK, HOGY A LÁNCHÍD 6 MILLIÁRDOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELE A GÉPJÁRMŰFORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK TELJES MEGSZÜNTETÉSE

– közölte Láng Zsolt. A Lánchíd felújítása nagyon drága volt, így a fővárosnak nagy szüksége lenne a kormány anyagi támogatására. A jövőre elkészülő feladatrészek között is lesz még szembetűnő fejlesztés, például a hídfőkben lévő gyalogos-, illetve gyalogos-kerékpáros aluljárók átépítése, azok ugyanis tágasabbak lesznek a korábbiaknál. A tervek szerint jövőre egy gyalogos-átkelőhelyet is kialakítanak majd a pesti hídfő északi és déli járdája között.

A Clark Ádám téri körforgalom – forgalmi szempontból – már november végére elkészült, az ismert formáját kitöltő virágágyásba december elején elkezdték az öntözőrendszer kiépítését, a növényzet telepítését, valamint a gyepszőnyeg terítését is. A kivitelezést végző A-Híd Zrt.-nek a BKK eddig nettó 13,479 milliárd forintot utalt át, amely összeg után a közlekedésszervezőnek még áfafizetési kötelezettsége van a magyar állam felé.

A TELJES PROJEKT BRUTTÓ 26,7 MILLIÁRD FORINTBA KERÜL,

ez a kivitelezési díjból, a tartalékkeretből, a műszaki ellenőri díjból és a várhatóan 5,2–5,4 milliárd forintos áfabefizetésből tevődik össze. A fővállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj nettó 18,744 milliárd forint plusz a 10 százalékos tartalékkeret. A hátralévő teljes kifizetés függ a tartalékkeret felhasználásának mértékétől.

(Borítókép: Németh Kata / Index)