Tovább terjeszkedik a Mol

A tőzsdén közzétett nyilatkozata értelmében a Mol ismertette, hogy a „kizárólagos tulajdonában álló Mol RES Investments Zrt. szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments Zrt. által kezelt Rivarland Magántőkealappal a Budapesti Értéktőzsde 2022. december 16-i kereskedési napjának zárását követően”.

Ebben az ügyletben az eljáró felek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo felett.

A közleményben ismertették, hogy az Alteo egy tőzsdén jegyzett, széles portfólióval rendelkező magyar társaság, amely portfólió magában foglal 69 megawatt megújuló, főként szél- és napenergia-termelő kapacitást.

Ezentúl kitérnek arra is, hogy a hagyományos áram- és hőtermelés is jelentős szereppel bír az Alteo üzleti tevékenységében. „Továbbá, az Alteo üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt ipari erőműveknek, valamint aktív az energiakereskedelem, a hulladékkezelés és az e-mobilitás területén is” – fogalmaztak.

Érdekesség A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo 2008-as alapítása óta folyamatosan növekszik. Jelenleg már összesen 26 erőművet tulajdonol, illetve üzemeltet – szélerőművet, vízerőművet, naperőművet, valamint több, megújuló gázzal, illetve biogázzal üzemelő erőművel is rendelkezik. Jelen van az ipari energiahatékonysági szolgáltatások, az energiakereskedelem, az e-mobilitás, a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területén is. Csoportszintű konszolidált árbevétele 2021-ben meghaladta a 44 milliárd forintot, adózott eredménye pedig csaknem 6 milliárd forint volt.

Illik a Mol stratégiájába

A felvásárlás lehetővé tenné a Mol-csoport számára, hogy növelje jelenlétét a zöldenergia-termelésben és kereskedelemben, így az összehangoltan eljáró felek 2022. december 16-án a következő lépéseket tették annak érdekében, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteóban:

Minden eljáró fél külön-külön részvény adásvételi szerződéseket írt alá az Alteo többségi tulajdonosával, a Wallis Asset Management Zrt.-vel az Alteo alaptőkéjéből 3,330 százalékos, összességében pedig 9,990 százalékos részesedést megtestesítő törzsrészvények megvásárlására. A részvény adásvételi szerződése szerint 2872 forintos vételi áron részvényenként. Annak érdekében, hogy megszerezzék a jelenleg a Wallis AM tulajdonában álló teljes, 61,557 százalékot kitevő részvénycsomagot, a felek egy további részvényadásvételi szerződést is aláírtak a Wallis AM-mel, a Wallis AM tulajdonában álló további 51,567 százalékos részesedést megtestesítő Alteo törzsrészvények megvásárlására, amely egyenlő részben kerül majd elosztásra a vásárlók között. A Mol, mint az összehangoltan ajánlattevő, a tőkepiacról szóló törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a következő fő feltételek mellett: egyrészt a kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozik. Másrészt a kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül az ajánlati ár részvényenként 3040 forint.

Az Alteo részvényeinek árfolyama idén jelentősen – több mint 50 százalékot – emelkedett, pénteken 3300 forinton zárt a tőzsdén, a nyilvános vételi ajánlott ár ennél alacsonyabb.

