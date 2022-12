Kenőpénzért tartják a markukat az ukrán vámosok, száz dollárért engedik át a határon a kamionosokat

Rémálommá vált a határátkelés azoknak a kamionosoknak, akik a romániai Szucsáva megye felől akarnak Ukrajnába átjutni. Ebben a pillanatban is 650 tehergépkocsi több mint 27 kilométeres sorban áll a Szucsáva megyei DN2-es autópálya szeretvásári határátkelőjénél.

A téli ünnepekre szánt áruval, italokkal és tartós élelmiszerekkel megrakott teherautók többsége Törökországból és Bulgáriából érkezik, és Ukrajnába akar eljutni. A várakozási idő meghaladja a 30 órát – írja a stirileprotv.ro román hírportál hatósági forrásokra hivatkozva.

A portál szerint a torlódásért az ukrán oldal a felelős, mivel a háború miatt hosszabb ideig tart a papírok ellenőrzése. Egy másik hírportál, a foter.ro egy török kamionsofőrre hivatkozva arról számolt be, hogy

a fennakadást az ukrán vámosok kapzsisága okozza – fejenként 100 dollárt kérnek a sofőröktől, ellenkező esetben nem engedik tovább őket.

A korábbi hónapokban akár 100 teherautó is áthaladt a szeretvásári átkelőn Ukrajnába, de most a Romániát elhagyni szándékozó teherautók száma akár a korábbi tízszerese is lehet.

Több közlekedésrendészeti csoport is a helyszínen van, hogy segítsen a forgalom zavartalan fenntartásában. A Radóc és Szucsáva közötti DN 2H szakaszon a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók forgalmát leállították, és más kerülő utakra terelik azokat. A közlekedési dugók legalább a hónap végéig tarthatnak, mondják Szucsáva megye képviselői – ismertette a stirileprotv.ro.

