Melyik csokit kapná ki a kínálatból, mielőtt más elhappolná?

Itt vannak az ünnepek, az egészséges brokkolit felváltják a csokoládék és szaloncukrok a legtöbb családban. A bőség zavarában már azt sem tudjuk, milyen sorrendben együk ezeket, mielőtt úgy telítődünk az édességekkel, hogy a következő karácsonyig rájuk sem bírunk nézni. Baráti viták visszatérő eleme, hogy vajon melyik szaloncukor, csokimikulás vagy bejgli a legjobb. Most arra kérjük olvasóinkat, árulják el, szerintük melyik a legjobb csoki a Celebrations dobozban.

Idén novemberben attól volt hangos a sajtó, hogy a Celebrationsből kikerül annak egyik oszlopos tagja, a Bounty. Milliós nézettségű műsorokban háborodtak fel a műsorvezetők a bejelentésen, például a híres tévés Piers Morgan, aki „ördöginek” nevezte a gyártó döntését – világít rá a The Guardian.

Utólag kiderült, hogy a „no bounty” feliratú dobozokat limitált kiadásban és csak néhány üzletben árulták Nagy-Britanniában. Tehát inkább tekinthető PR-fogásnak a gyártó Mars Wrigley lépése, amivel így szinte ingyenesen szerzett a cég dollármilliókat érő reklámot.

Miért pont a Bounty?

A hivatalos magyarázat szerint a cég közvélemény-kutatást végzett a britek körében, amiből az derült ki, hogy 39 százalékuk nem szeretne kókuszos csokival találkozni a dobozban. A Bounty szerelmeseinek ez egyszerre volt meglepő és felháborító.

Úgy döntöttünk, hogy megadjuk az esélyt nemcsak a Bountynak, hanem a riválisainak is, hogy egy mindent eldöntő harcban szálljanak ringbe az Index-olvasók kedvenc Celebrations-csokija címért. Személyesen is megkóstoltuk a csokikat, illetve a cikk alján lévő szavazólapon önt is arra bátorítjuk, hogy ossza meg velünk, melyik a kedvenc édessége a dobozból.

Csak egy maradhat

Maltesers Teasers: Bár talán ezt a márkát kevesebben ismerik itthon, mint versenytársait, nem csalódtunk. Belül krémes, apró ropogós kekszdarabokkal.

Galaxy: Tele van tejjel, és egyedi, gazdag, édes íze van. Sok ember szereti szerte a világon. A Galaxy szigorúan őrzi a pontos receptet, de elárulta, hogy a csokoládé hagyományos főzési módszere, finomra őrlése és egy csipetnyi természetes vanília hozzáadása a titka az édesség ízének.

Galaxy Caramel: Mondhatni, kicsit megtévesztő a külső, hiszen a sima Galaxytól csak abban tér el, hogy a Caramel csomagolásán sárga szín is van. A doboz a karamell kedvelőinek ideális választás lehet.

Twix: A Twix jól ismert arról, hogy a csomagolásban két vékony csokirudat is találunk. Arról egyelőre vita folyik, hogy van-e különbség a bal és a jobb oldali rúd között, ám a miniváltozatából nem fogjuk megtudni – hiszen csak egy van benne.

Milky Way: A Milky Way, magyarra fordítva „Tejút” igazán találó név, hiszen a belsejében fehér, habos töltelékkel találkozunk. A valódi méretű csokoládé kisebb testvére talán még finomabb az eredetinél, mivel a kevesebb töltelék mellett a csokoládé hangsúlyosabb.

Snickers: Már a csomagolásból kibontva érezni lehet a Snickers csokoládé jellegzetes, mogyorós illatát. Ám beleharapva csalódnunk kell: annyi mindent akartak a készítők egy kis kockába belezsúfolni, hogy szinte semmi mást nem érezni, csak az édes karamellt.

Mars: Bár a Mars csokoládé sokak kedvence, talán pont ezért csalódást okozhat a kicsi a nagy verzióhoz képest: míg az eredetiben tökéletes az édes karamelles és a habos rész összhangja, sajnos a kicsiben „megszaladt” az a kezük, amelyik a karamellért felel. Kár érte, de persze mindig van kakukktojás a vegyes dobozokban.

Bounty: A Bounty kis testvére valójában tényleg úgy néz ki, mintha az eredeti lenne összezsugorítva – így hát csomagolás nélkül is összetéveszthetetlen a többivel. A csokoládé szerelmesei örülhetnek, hiszen a Milky Wayhez hasonlóan ebben az esetben is dominánsabb a kakaós íz, de a kókuszról sem hagy minket megfeledkezni – mondhatni, ez egy tökéletes szinergia. Nem találtuk az okát, amiért ki kellene rakni a Celebrations dobozból, persze lehet, hogy a mi ízlésünkben van a hiba, és a szavazatok más képet mutatnak majd.

A csokoládék értékelése a szerző egyéni, szubjektív véleményét tükrözi.

Melyik a legjobb csoki a Celebrations dobozban? Maltesers Teasers

Galaxy

Galaxy Caramel

Twix

Milky Way

Snickers

Mars

Bounty

(Borítókép: Shutterstock)