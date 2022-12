Roszen Hrisztov ügyvezető energiaügyi miniszter az aláírási ünnepségen kijelentette, hogy a megállapodás révén sikerül majd teljesen diverzifikálni a nukleáris fűtőanyagok beszerzését, és Georgi Kirkov, a kozloduji atomerőmű igazgatója is nagy eredménynek nevezte az üzletet.

Bulgária december 22-én is kötött egy megállapodást nukleáris fűtőanyag beszerzéséről, akkor egy amerikai céggel. Az országnak egyetlen atomerőműve van, és februárban jelentették be, hogy nem is épít újabbat, vagyis nem készül el a 2005-ben megtervezett belenei erőmű, viszont bővítik a kozloduji kapacitását.

A Duna melletti erőmű két, egyenként ezer megawatt teljesítményű, szovjet gyártmányú reaktorral adja jelenleg az ország áramtermelésének 33 százalékát. Mindkét reaktor orosz fűtőelemeket használ. A francia EDF leánycége a most megkötött megállapodás szerint 2025-től tíz éven át szállít fűtőelemeket az újabb reaktor számára.

A régebbi reaktor az amerikai Westinghouse Electric által szállított elemeket fogja használni. Bulgária április óta nem használ orosz földgázt az ország energiaellátására. A Balkán-félszigeti állam Azerbajdzsántól szerez be gázt jelenleg, és próbál cseppfolyósított földgázhoz jutni Törökországon és Görögországon keresztül – adta hírül az MTI.