Bod Péter Ákos szerint abszurdum, amit a kormány művel

A kormány nemrég rendeleti úton elfogadta a a 2023-as költségvetést, amely már a Magyar Közlönyben is napvilágot látott. Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint abszurdum, hogy kormányrendelettel születik egy országos költségvetési törvény, és ez mélypontja az elmúlt 30 év pénzügyi gazdálkodásának.

Mint arról az Index is beszámolt, rendeleti úton fogadta el a kormány a 2023-as költségvetést. Az abban eszközölt módosításokat a Költségvetési Tanács is jóváhagyta, csütörtök este pedig a Magyar Közlönyben is napvilágot látott a jövő évi büdzsé részletes tartalma.

E szerint a központi alrendszer kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint (vagyis közel 40 ezer milliárd forint), míg a bevételi oldalon 36 358 352,7 millió forint szerepel, tehát az államháztartás központi alrendszerét tekintve 3 400 234,8 millió forint, vagyis 3400 milliárd 234 millió forint hiánnyal számol a kormányzat.

A Szeretlek Magyaroroszág interjút készített Bod Péter Ákos volt jegybankelnökkel, aki kemény kritikával illette az új költségvetést. Szerinte külön abszurdum, hogy kormányrendelettel születik egy országos költségvetési törvény. „Ami most megjelent, az csak egy dokumentum, amit a parlament még nem látott, nem szavazott meg. Azonban most is van jogi érvénye, hiszen kormányrendelet” – fogalmazott.

Lehet látni, hogy itt hirtelen adóemeléseket jelentenek be. Illetve be sem jelentenek, csak megjelenik egy közlöny éjszaka, és kiderül hogy egy iparágra új terheket vetettek ki

– mondta Bod Péter Ákos.

Úgy véli, a kormány egyszerűen nem akarja az adófizető orrára kötni, mire költi a pénzt, és a 2023-as költségvetés a mélypontja az elmúlt 30 év pénzügyi gazdálkodásának. Hozzátette: 1991-ben még minden sorra rékérdezett az ellenzék, és módosító javaslatokat tett. A transzparencia az ellenőrizhetőség akkor még megvolt.

Szerinte a mostani költségvetés sebtében készült, pedig egy ország költségvetési terve a legfontosabb pénzügyi törvény, mert ez emeli törvényszintre az adóbeszedést, ami tulajdonképpen az államhatalom fellépése a polgáraival és a vállalkozóival szemben.

„Emögött politikai számítás van. Ugyanis, ha valaki egy nem reális, tervet terjeszt be, akkor teljesen jogos az a követelése, hogy ahhoz később hozzányúljon” – tette hozzá.

(Borítókép: Bod Péter Ákos 2022. februárban. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)