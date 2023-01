Magával ránthatja a babaváró hiteleket a lakáspiac drasztikus visszaesése

Bár a babaváró hitelek folyósítása az új évben is folytatódik, ám 2023 több szempontból fordulatot hoz a kölcsönnél. A rendkívül népszerű konstrukció sorsával kapcsolatos bizonytalanság az elmúlt év végén jelentős rohamot hozott, így idén év elején emiatt és a közigazgatási szünet miatt is visszaesés várható, melyet a lakáspiac szűkülése tovább erősíthet. Mindeközben sokan éppen az idén kezdik meg a három éve felvett hitelük törlesztését – derül ki az Erste Bank közleményéből.

Roham után visszaesés

Rég nem látott rohamot hozott az államilag támogatott konstrukciónál az elmúlt év vége. Az egész tavalyi, újonnan folyósított babaváróhitel-állomány negyedét utalta ki november–decemberben az Erste Bank: kétszer annyi babaváró hitelt vettek fel 2022 utolsó két hónapjában az ügyfelek, mint egy évvel korábban.

A tízmilliós hitel kamatmentesen igényelhető, és amennyiben a gyermek 5 éven belül megszületik, a futamidő végéig kamatmentes is marad – miközben a második gyermek után a tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek megszületése esetén a teljes összeget elengedik.

Ám a konstrukció feltételei mindezek nélkül számolva is sokkal kedvezőbbek a piaci alapú személyi kölcsönöknél, de még a piaci lakáshiteleknél is. Nem meglepő, hogy – bár a felvett összeg szabadon felhasználható – a hitelt az igénylők negyede lakáscélra fordítja most is – írja az Erste Bank közleményében.

A lakáspiac drasztikus visszaesése miatt eleve szűkülhet az igénylők köre a babaváró hitelek esetében is, ám ezt a tavaly év végi roham felerősíti

– hangsúlyozta Szabó Alexandra, az Erste Bank lakossági fedezett hiteltermék- és portfóliómenedzsment területének vezetője.

Mint elmondta: az államilag támogatott konstrukció folytatásának bizonytalansága miatt jelentős volt az előrehozott kereslet a múlt év utolsó hónapjaiban, emiatt eleve várható visszaesés. Az újraindulást nehezíti a közigazgatási szünet is: az igénylések befogadásához a tb-jogosultság igazolását a kormányhivataloknál lehet igényelni.

Szabó Alexandra hozzátette: 2023 fordulatot hoz a babaváró hitelek visszafizetésében is, hiszen mindazoknak, akik 2020-ban az első gyermek születése után éltek a törlesztés felfüggesztésnek lehetőségével is (az ilyen kölcsönt felvevő ügyfelek több mint a fele ezt teszi), idén kell megkezdeniük a törlesztést.

A havi részlet ebben az esetben 46 ezer forint körül lesz, miután az ügyfelek döntő többsége a maximális összeget (10 millió forint) vette fel, és veszi fel ma is, 20 évre. A szakértő szerint egyelőre kevesen vannak azok (az adósoknak kevesebb mint 0,2 százaléka), akiknél három gyermek született, és emiatt az állam elengedte a teljes tartozást. De azoknak a száma sem éri el a hat százalékot, akiknél a második gyermek után az adósság 30 százalékát engedték el – világított rá.

