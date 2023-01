Egy szakmával átlag felett lehet keresni, teljes és részmunkaidőben is

Továbbra is megéri futárként keresni kenyerünket – derül ki a futárcégek Indexnek adott válaszaiból. Már részmunkaidőben is negyedmillió forintot lehet havonta hazavinni, teljes munkaidőben azonban az egymillió forintos havi fizetés sem elérhetetlen. Jó hír annak, aki a futárkodáson töri a fejét, hogy folyamatosan keresnek új partnereket a cégek, amelyek a szűkülő családi költségvetések ellenére nem tapasztalnak rendelésvisszaesést.

Nem számít, hogy vezet, teker, vagy robog, esetleg rollerezik, teljes, valamint részmunkaidős állásban is megéri futárkodni – legalábbis erre utalnak a piaci szereplők Index kérdéseire adott válaszai.

Mennyit keres átlagosan egy futár?

Ezt a kérdést célszerű két szálon értelmezni. Egyrészt vannak a főállású futárok, akik keresetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami nagy részben a munkavégzés rugalmasságának tudható be.

A Foodpandánál óraszámtól függően átlagosan nettó 250 és 600 ezer forint között vihet haza egy futár, a legjobban teljesítők bére ennél is magasabb szinteket érhet el

– közölte a cég. Részmunkaidős futárként heti 20-25 órában akár nettó 250 ezer forint is hazavihető.

„Az egyéni teljesítmény többek között függ a várostól, az évszaktól, a terepviszonyoktól, az időjárás külső tényezőitől, továbbá a futárpartner járműve és egyéni teljesítménye is befolyásolja az egy hónapra számolt díjazást” – tették hozzá.

A Foodpanda futárpartnerei szerződéses viszonyban állnak a vállalattal. A vállalkozóként fő- vagy melléktevékenységként végzett futárkodás díjazásában nincsen különbség, vagyis ugyanaz a díjtábla vonatkozik mindenkire, óraszámtól függetlenül. A különbség a futárpartnerek kiadásaiban jelentkezik az állam felé történő adminisztráció során: főtevékenységként a több bevétel több adóterhet is jelent.

Ez alapján elmondható, hogy futárkodni főtevékenységként továbbra is megéri, melléktevékenységként – egy főállás mellett – pedig a legtöbb szakmánál jobban megéri. Nem véletlen, hogy a megnövekedett megélhetési költségek mellett egyre többen választják a részmunkaidős futárkodást

– írták.

Ennél is jobban megéri a Kifli.hu-nál futárkodni, ugyanis átlagosan nettó 500 ezer és 1 millió forintot lehet havonta hazavinni, „ami nagymértékben függ a vállalt munkanapok számától és a kiszállítás minőségétől” – közölte Vig Attila, vállalat hr-igazgató.

Ha figyelembe vesszük, hogy Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, októberre vonatkozó adatai szerint nettó 352 ezer forint a havi átlagkereset, akkor megállapítható, hogy a futárkodással átlag feletti jövedelemre lehet szert tenni Magyarországon.

A Wolt nem közölt konkrét keresetekre vonatkozó számokat. „Futárpartnereink annyi címet vállalnak, amennyit teljesíteni szeretnének és ők maguk határozzák meg, mikor, mely napokon és napszakokban vállalják a kiszállítást. Így a megkeresett bevételük is nagyon változó, attól függ, mennyi címet vállalnak” – mondta Tajta Ákos, a Wolt Balti államokért és Közép-Európáért felelős regionális ügyvezető igazgatója.

Rugalmas munkaidő

A Kifli.hu kötelékében tevékenykedő futárok kiszállítási idősávot tudnak maguknak foglalni, de a Foodpanda is rugalmas időbeosztással operál: a futárok különböző hosszúságú idősávok közül válogathatnak, tehát ők döntik el, hogy mikor és mennyi ideig szeretnének dolgozni.

A Wolt-futárok többségének kiegészítő tevékenységet jelent a kiszállítás. „Korábban több céggel együtt végeztünk egy kutatást Európa 24 országában, 16 ezer futár bevonásával, ami szerint a futárok közel háromnegyedének a kiegészítő tevékenység a kiszállítás. A legnagyobb előnynek a szabad munkavégzést, a rugalmas időbeosztást tartják – mondta az ügyvezető.

Folyamatos a felvétel

Nemcsak azt választhatják meg a potenciális futások, hogy melyik idősávban dolgoznak, de a munkalehetőség is folyamatos. A Kifli.hu jelenleg elegendő futárral rendelkezik, „de mindig van, aki felhagy a futárkodással, ezért folyamatos a felvétel”.

A Foodpanda a nehéz gazdasági környezet közepette is nagy tervekkel vágott bele a 2023-as évbe. „Új szolgáltatásokat tervezünk indítani, szeretnénk továbbfejleszteni a meglévő operációt, ezért növelni szeretnénk flottánk létszámát. Jelenleg is több száz futárt fel tudnánk venni, az idei évben pedig több mint ezer új futárpartnerrel tervezünk országosan” – közölték.

A Wolt-nál folyamatosan toborozzák az új partnereket annak érdekében, hogy le tudják követni a növekvő rendelésszámokat.

Szükség volt minimális áremelésre

Bár a Kifli.hu-nál igyekeznek a optimalizálni a működési költségeket, és „a legvégső opció a kiadások növekedésének fogyasztókra történő áthárítása”, de egy ponton túl áremelésre szükség volt – közölték.

A Foodpanda éttermi partnereit érzékenyen érintette az infláció emelkedésével együttjáró energia-, és alapanyagár-változások, ezt a cég belső felméréseink is igazoltak – írták.

Nem csökken a rendelések száma

A nehézségekkel kikövezett gazdasági környezet, valamint a szűkülő fogyasztói büdzsék ellenére

egyik futárszolgálat sem tapasztal visszaesést a forgalomban, illetve a rendelések számában.

„Jelenleg a rendelésszámaink megszilárdulását tapasztaljuk. A jelenlegi helyzetben a lakosság szűkülő gazdasági lehetőségekkel szembesül, ennek ellenére – bár a növekedés óvatosabb – nem érzünk jelentős változást a korábbi trendekhez képest” – közölte a Foodpanda.

A Kifli.hu-nál sem érzékelnek visszaesést az online élelmiszer-értékesítés területén sem forgalomban, sem rendelésszámban. A vásárlók azonban tudatosabbak, keresik az akciós, illetve sajátmárkás termékeket..

A Wolt-nál továbbra is növekedő tendenciát tapasztalnak a rendelésszámban, a forgalomban, valamint a kosárméretben is. „Látható, hogy a vásárlók árérzékenyebbek, továbbá az infláció, a magas energia- és alapanyagárak az éttermek árait is érintik.

Béremeléssel reagáltak az adóterhet növekedésére

A futárokat érzékenyen érintette a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szeptemberi kivezetése. Megszűnésével új adózási formák kerültek fókuszba.

A futárpartnereink körében legnépszerűbb kata alternatívájaként megjelenő átalányadózás legtöbb partnerünknek extra adózási és könyvelői terhet jelentett, ezért a Foodpandánál augusztusban átlagosan 18 százalékkal megemeltük a futárdíjazást

– közölte a Foodpanda.

A Kifli.hu arról tájékoztatott, hogy a kata szeptemberi kivezetése után sok futár hagyta ott a szakmát, de októberre visszaállt a kellő létszám. A vállalat futárainak 90 százalékánál az átalányadózás váltotta ki a katát – jelezték.

Ahogy a Wolt futárpartnereink többsége is átalányadózásra váltott szeptember elsejétől. „A hirtelen változtatás kihívást jelentett a futároknak és nekünk is, mára azonban úgy látjuk, hogy a kezdeti bizonytalanság lecsengett, illetve a szabályok egyszerűsödtek is, idén már negyedéves bevallási kötelezettség van a korábbi havi bevallás helyett, ami nagy könnyítés” – jegyezte meg Tajta Ákos.

Előre bekalkulálták az üzemanyagársapka eltörlését

December 7-én a kormány egyik napról a másikra törölte el az üzemanyagok hatósági árazását. Ekkortól a literenként 480 forintban maximalizált benzin- és gázolajár helyett újra piaci áron lehet tankolni. A hatósági ár kivezetése érzékenyen, de nem váratlanul érte a futárcégeket.

A Foodpanda már korábban készült az ársapka feloldására. „Mintegy előre kompenzálva, október elején megemeltük az autósokra és motorosokra vonatkozó futárdíjainkat” – tájékoztattak.

A gazdasági társaságokra vonatkozóan már hamarabb megtörtént az ársapka kivezetése, ami nem ért váratlanul minket. A lakossági ársapka kivezetése körüli napokban fellépő üzemanyaghiány három napig nálunk is okozott apróbb problémákat, amiket azonban hamar sikerült orvosolni – reagált kérdésünkre Vig Attila.

A katás adózással szemben a benzinárstop eltörlésére számítottunk. A Wolttal azon dolgozunk, hogy futár partnereinknek a jelenlegi gazdasági helyzetben is olyan díjazást biztosítsunk, amely mellett továbbra is érdemes kiszállítást vállalni – mondta Tajta Ákos.

A Foodpanda (korábban NetPincér) 1999 óta működik. A magyar alapítású cég mára a német anyacég, a Delivery Hero hálózat tagja, amelynek leányvállalatai több mint ötven országban vannak jelen. A vállalat 2018-ban elindította saját futárszolgáltatását Foodpanda kiszállítás néven. A vállalat több mint ezer településen érhető el Magyarországon, futárszolgáltatása pedig több mint 35 városban érhető el. A Foodpanda megrendelői több, mint 6500 partnertől választhatnak. A Delivery Hero a legfrissebb, 2021-es évre vonatkozó pénzügyi beszámoló szerint 18,1 milliárd forintot nettó árbevételre tett szert. Tavaly decemberi adatok szerint 343 fő dolgozott a cégnél. A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat, amely egyszerűvé teszi az éttermek, élelmiszerboltok és egyéb helyi üzletek felfedezését és termékeik házhozszállítását. A cég platformja három csoport között közvetít: a vásárlók bármit rendelhetnek, amire szükségük van, a kereskedők könnyebben el tudják elérni a vásárlókat és így növelni az eladásaikat, míg a futárok rugalmas munkavégzési lehetőséghez jutnak. Ennek érdekében a Wolt a helyi logisztikától kezdve a kiskereskedelmi szoftvereken át a pénzügyi megoldásokig számos technológiát fejleszt, valamint Wolt Market néven saját online élelmiszerüzleteket üzemeltet. A Woltot 2014-ben alapították, a céget 2022-ben vásárolta fel az amerikai DoorDash. A DoorDash ma 27 országban működik, ebből 23-ban a Wolt termékével és márkájával. A vállalat 2021-es évre vonatkozó pénzügyi kimutatásában nettó 4,918 millió forintos nettó árbevétel szerepel. A Kifli.hu anyavállalata a cseh Rohlik Group (a rohlik magyarul kiflit jelent). Tulajdonosa, Tomáš Čupr 2014-ben hozta létre a prágai székhelyű vállalatot. A Rohlik mára Csehország legnagyobb kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát. A Rohlik Group külföldi terjeszkedésének első állomása Budapest volt 2019-ben. Kifli.hu a legutóbbi 2021 május 1., valamint 2022. április 30. között üzleti évre vonatkozóan 24,630 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhetett el. Tavaly decemberi adatok szerint 325 fő dolgozott a cégnél.

(Borítókép: Ételfutár Budapest belvárosában 2021. április 24-én. Fotó: Róka László / MTI)