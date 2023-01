Szijjártó Péter: Minél több országgal van együttműködés, annál könnyebb leküzdeni a válságot

Védelmi és szénhidrogénipari együttműködési megállapodást köt Magyarország és Ecuador, ennek fő célja az újabb biztonsági kockázatok kialakulásának megelőzése és az energiaellátás garantálása – jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Quitóban.

A tárcavezető mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a világ súlyos biztonsági és energiaellátási válságokkal küzd, és azok az országok tudnak legjobban úrrá lenni e nehézségeken, amelyek a legszélesebb körű partnerségeket építik ki.

Minél több országgal van együttműködés, annál könnyebb leküzdeni a biztonsági és az energiaellátási válságot is

– fogalmazott, rámutatva, hogy a felek éppen ezen a két területen írnak alá megállapodást. A védelmi egyezmény alapvetően a két ország együttműködéséről szól a válságkezelési műveletekben, miután jelenleg körülbelül ezer magyar katona szolgál világszerte különböző béketeremtő vagy békefenntartó, illetve terrorellenes missziókban, több helyen közösen az ecuadori erőkkel – húzta alá.

„Nyilvánvalóan a földrajzi fókuszunk a Nyugat-Balkán, de ezen túl a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Európában is jelen vagyunk” – mondta. Rámutatott, hogy e műveletek célja az újabb fegyveres konfliktusok kialakulásának megelőzése, ezáltal a migrációs folyamatok féken tartása, hiszen a biztonsági kockázatok az illegális bevándorlás fő kiváltó okai között vannak.

Az ecuadori–magyar védelmi együttműködési megállapodás azt a célt szolgálja, hogy megelőzzük az újabb biztonsági fenyegetések kialakulását, és elejét vegyük az újabb nagy illegális migrációs hullámok kialakulásának, mert ezek bizony globálisan destabilizálnák a biztonságot

– jelentette ki.

Szijjártó Péter ezután rátért a szénhidrogénipari együttműködési megállapodásra, és kiemelte, hogy az egész világ energiaellátási problémákkal szembesül, így forráshiánnyal, a tranzitútvonalak korlátozott kapacitásával és a magas árakkal, amelyek össze is függenek.

„És mivel ez egy globális probléma, a földrajzi távolság jelentősége csökken, mert most már a világon mindenütt jelen lévő energiaforrásokat figyelembe kell venni” – szögezte le. Majd emlékeztetett arra, hogy Ecuador a latin-amerikai térség egyik legnagyobb olajkitermelő országa, amelynek napi 140 ezer hordós kapacitása lehetővé teszi részvételét a diverzifikációs folyamatokban akár a világ távoli pontjain is.

Magyarország energiaellátása biztonságban van, de fel kell készülni arra a vészhelyzetre, hogy ha adott esetben az ukrajnai kőolajtranzit ellehetetlenül, akkor csakis a tengeri szállítás marad, és ez esetben az egyik legnagyobb latin-amerikai kőolajforrást is számításba kell venni

– figyelmeztetett.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az együttműködésnek van egy második lába is, ugyanis az ecuadori kormány úgy döntött, hogy új kőolajmezők feltárása helyett a meglévők kitermelésének hatékonyságát kívánja növelni, amihez olyan technológiákra van szükség, amelyek terén a Mol a világelsők között van. A Mol technológiai megoldásainak használatáról már meg is indultak az egyeztetések – tudatta.

Végül arra is kitért, hogy több más területen is sikereket ért el a kétoldalú gazdasági együttműködés, Ecuador például nagy mennyiségben vásárolt magyar élelmiszeripari berendezéseket, ahogy magyar víztisztító rendszerek is működnek már az országban.

Azt gondolom, hogy megérte újranyitni mintegy nyolc esztendővel ezelőtt itt a nagykövetségünket

– mondta.

Szijjártó Péter többek között Alfredo Borrero Vega ecuadori alelnökkel, Luis Lara Jaramillo védelmi miniszterrel és Fernando Santos Alvite energia- és bányaügyi miniszterrel találkozik csütörtökön.