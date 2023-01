Sztrájkfeszültség alakult ki az Auchannál

„Kiverte a biztosítékot a szerda esti bejelentés az Auchan-dolgozók jelentős részénél” – mondta az Indexnek Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, aki lapunknak egyértelművé tette: néhány órával a tájékoztatás előtt eredménytelenül zárult a bértárgyalás.

Az egyeztetések lezárását követően a KASZ helyi alapszervezete annyit kommunikált a munkavállalók felé, hogy

nem sikerült a szakszervezet által kitűzött bruttó 50 ezer forint emelésben megállapodni,

és nem emelkedik a gépkocsival történő munkába járás költségtérítése sem.

Az elnök állítása szerint már ezt követően sok megkeresést kaptak, de este robbant a bomba, miután több helyen megjelent a sajtóban az Auchan kommunikációja.

Azt tervezték, nem veszik fel a munkát

Ezt követően nem sokat aludtunk az éjszaka. Éjfélig próbáltunk válaszolni a munkavállalók felháborodott kérdéseire. A jelzések alapján volt olyan áruház, ahol a dolgozók azt tervezték, már ma sem veszik fel a munkát, és sztrájkba lépnek

– mondta lapunknak a szervezet első embere. Hozzátette, mindenkinek felhívták a figyelmét, hogy ne kezdjenek egyéni akciókba. „Ha a munkavállalók tiltakozni szeretnének valamilyen módon a vállalat döntése ellen, akkor annak mindenképpen a jogszabályok betartásával kell történnie. Ebben a KASZ minden segítséget megad a munkavállalóknak” – jegyezte meg.

Mint ismert, az Auchan Magyarország bejelentette a vállalat által nyújtott idei béremelés és juttatásnövekedés mértékét. A legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban az alapbérek januári emelkedésével és a megnövelt juttatások optimális kihasználásával csaknem 20 százalékos jövedelemnövekedés érhető el, ami a tavaly év elejéhez képest 57 200 forintos többletet jelent.

A KASZ elnöke kiemelte, a közlés alapján januártól minden munkatársának alapbérét bruttó 32 ezer forinttal emeli az Auchan, szemben az 50 ezres céllal, amit szakszervezeti oldalról kitűztek maguk elé az egyeztetések előtt. Olyannyira nem akartak nyerészkedni a munkáltatón, hogy

a megélhetési kérdőívük szerint az alkalmazottak alapvető kiadásai havi 80 ezer forinttal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest, vagyis az alapvető cél a pluszterhek enyhítése lett volna csupán.

A korábbi bérfejlesztési kommunikációból kiszámolható, hogy mostantól vidéken 297 ezer forint, a fővárosban 332 ezer forint a kezdő bruttó bér. Karsai Zoltán szerint a tárgyalásoknál az is visszatérő nézetkülönbség volt, hogy az Auchan a tavaly év eleji bért vette alapul, ők pedig értelemszerűen az évközit. Ez az egyet nem értés tükröződik vissza a dolgozói vásárlási kedvezmény mértékében is: az nem most emelkedett 5-ről 12 százalékra, hiszen már tavaly októbertől 10 százalékos volt, ehhez képest tehát nem 7, csupán 2 százalékpontos a további kedvezmény – miközben csaknem 45 százalékos az élelmiszer-drágulás.

Bér vagy jövedelem?

Nem véletlen a KASZ elnöke szerint, hogy a vállalat tájékoztatása bér helyett jövedelmet használ, így hivatkozik „a legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban elérhető bruttó 380–476 ezer forintra” is. Az összkép ennél azonban jóval árnyaltabb. „A jövedelembe beleszámoltak minden olyan juttatást, ami csak létezik a cégnél, de a közleményben szereplő összegek elérésére sok dolgozónak nincs esélye” – mutatott rá a szakember.

További példaként Karsai Zoltán felhozta:

a vállalat támogatja a munkába járás költségeit, de csak az adómentes 15 Ft/km határig,

miközben számos egyéb vállalatnál ennek már a duplájáról, sőt akár 35-40 forintról beszélnek, ha már a benzinársapka kivezetése óta a literenként 650-700 forintos üzemanyagárak korába léptünk.

