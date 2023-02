A magyarok 30 százaléka nem tud mit félretenni hó végén

Mint írták, a kelet-közép-európai régióban messze Magyarországon tudnak a legkevesebben megtakarítást gyűjteni: Lengyelországban 27, Romániában 24, Szlovákiában 20, Csehországban 14 százalék mondta azt, hogy nincs mit félretennie a hó végére. A 23 országra kiterjedő felmérésből egyébként az is kiderült, hogy az átlagos európai fogyasztó jövedelme viszonylag kis részét, kevesebb mint 20 százalékát teszi félre.

Azok a magyar fogyasztók, akik félre tudnak tenni a fizetésükből, nagyrészt ugyanarra gyűjtenek, mint egy évvel korábban: 42 százalék általános tartalékot képez váratlan kiadásokra, további 12 százalék pedig arra az esetre rak félre, ha elvesztené munkáját vagy jövedelmét.

2021 óta csökkent azok aránya, akik lakásra gyűjtenek, vagy gyermekeik, unokáik számára tesznek félre. Ugyanakkor háromszorosára nőtt azok aránya, akik kifejezetten recesszióra felkészülve tesznek félre pénzt.

A magyar válaszadók több mint harmada (35 százalék) úgy nyilatkozott, hogy kevesebb mint egy hónapnyi jövedelmének megfelelő megtakarítással rendelkezik. 29 százaléknak egy hónapra, 19 százaléknak pedig maximum 3 hónapra lenne elegendő a megtakarítása.

„Kutatásunk alapján a magyar fogyasztók mintegy kétharmada továbbra is képes megtakarítani, még ha nem is annyit, mint amennyit szeretne. Igazán azonban azok miatt kell aggódni, akik eddig sem tudtak félretenni, hiszen az infláció és a rezsiemelkedés őket is érinti. A munkahelyek megőrzése rendkívül fontos kormányzati feladat a válság alatt, hiszen a háztartások többsége néhány hónapnál hosszabb jövedelemkiesést nem tudna átvészelni eladósodás nélkül” – nyilatkozta Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója.

