Ismét nekiveselkedik a kormány a taszári repülőtér elpasszolásának

Továbbra is szabadulni szeretne a taszári repülőtértől a magyar állam. A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent rendelet szerint

a taszári repülőtér területét alkotó Ingatlanok versenyeztetéssel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által működtetett elektronikus árverési rendszer útján kerüljenek értékesítésre.

Korábban már volt egy próbálkozás a reptér eladására. Már 2009-ben is próbálta értékesíteni a az állam, legutóbb pedig 2021 végén tett erre kísérletet. Akkor úgy tűnt, hogy – versenyeztetés nélkül – az egyedüli ajánlattevő SGF Silu nevű vállalathoz kerülnek a tulajdonjogok, erről kormányhatározat is született. (A Silu volt az a cég, amely a labdarúgó NB I.-ben szereplő Újpest FC-t is megvásárolta volna, ám az az üzlet sem jött össze.)

A árverés lebonyolítása, valamint az adásvételi szerződés megkötése Varga Mihály pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik.

Az árverés február 28-ig nyitott, a tulajdonjogot az ezt követő 90 napon belül át kell ruházni a nyertesre.

(Borítókép: A honvédség bezárt repülőtere a Somogy megyei Taszáron 2011. június 26-án. Fotó: H. Szabó Sándor / MTI)