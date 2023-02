Fontos bejelentést tett a kormány: itt lehet a földgázkitermelés új fellegvára

Hétfőn üzembe áll az első kút a Sarkad térségében feltárt szénhidrogén-lelőhelyen, Nyékpuszta mezőn a napokban megkezdődik a második kút fúrása is – jelentette be hétfőn az Energiaügyi Minisztérium. Az MVM Csoport is megtette a hivatalos bejelentést.